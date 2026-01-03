صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد

رئیس‌جمهور آمریکا گفته ایالات متحده قصد دارد تا زمانی که «ونزوئلا بتواند یک انتقال قدرت امن، منظم و معقول را انجام دهد، بر این کشور حکومت کند.»
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه و در یک کنفرانس خبری در فلوریدا گفت که بر اساس دستور او، نیروهای مسلح آمریکا «یک عملیات نظامی استثنایی» در ونزوئلا انجام داده‌اند و هدف این عملیات، بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا برای آنچه «مواجهه با عدالت آمریکایی» خوانده، بوده است.

ترامپ با تأکید بر موفقیت‌آمیز بودن عملیات، بار دیگر به عملیات‌های تروریستی علیه ایران افتحار کرد و گفت: «عملیات با دقت و کارآمدی بالا انجام شد و مشابه عملیات‌های پیشین علیه (سردار شهید) سلیمانی و ضربه به تاسیسات هسته‌ای ایران بود».

او همچنین گفت که این عملیات همانند کشتن «ابوبکر البغدادی« سرکرده داعش بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «مادورو در تاریکی شب بازداشت شد و همسرش نیز همراه اوست. هیچ یک از نیروهای آمریکایی کشته نشدند و هیچ تجهیزات نظامی از دست نرفت».

او اظهار داشت: «عملیات در هماهنگی با نهادهای اجرای قانون آمریکا انجام شد و ناوگان دریایی ما در حالت آماده‌باش کامل بود».

تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا به قوت خود باقی است

ترامپ با اشاره به مسئله قاچاق مواد مخدر ادعا کرد: «اکثر مواد مخدر از طریق ونزوئلا وارد آمریکا می‌شد و این عملیات بخشی از تلاش ما برای توقف آن بود».

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: «ما خواهان انتقالی امن و عادلانه در ونزوئلا هستیم و می‌خواهیم صلح، آزادی و عدالت برای مردم این کشور برقرار شود. نمی‌توانیم رهبری را به دست فردی بسپاریم که منافع مردم را در نظر نمی‌گیرد».

ترامپ به محدودیت صادرات نفت ونزوئلا که به دلیل محاصره و تحریم‌های آمریکا بوده اشاره کرد و گفت: «این کشور مدت‌ها تحت فشار بود و تولید نفت آن بسیار کمتر از ظرفیت واقعی‌اش بود».

رئیس‌جمهور آمریکا گفته به‌رغم تحولات اخیر، تحریم‌های نفتی این کشور علیه ونزوئلا به قوت خود باقی است.

او همچنین گفت که ایالات متحده قصد دارد تا زمانی که «ونزوئلا بتواند یک انتقال قدرت امن، منظم و معقول را انجام دهد، بر این کشور حکومت کند.»

ترامپ اعلام کرد: در صورت نیاز، آماده انجام آخرین و بزرگ‌ترین حمله هستیم و اقداماتی که آمریکا قادر به انجام آن است وضعیت مردم ونزوئلا را بهبود خواهد بخشید.

آمریکا امور ونزوئلا را مدیریت خواهد کرد

او مدعی شد: آمریکا امور ونزوئلا را مدیریت خواهد کرد و مادورو به اداره «شبکه‌ای جنایی برای قاچاق مواد مخدر به آمریکا» متهم است و او و همسرش مسئول «مرگ تعداد زیادی از آمریکایی‌ها» هستند و هر دو «با عدالت آمریکا مواجه خواهند شد».

ترامپ همچنین اعلام کرد که مادورو و همسرش «در حال انتقال با یک کشتی آمریکایی به نیویورک هستند».

او همچنین افزود که نیروهای آمریکایی «تمام توان نظامی ونزوئلا را خنثی و فلج کرده‌اند» و در صورت ضرورت برای «حمله دوم به ونزوئلا» آماده هستند اما معتقد است که احتمالا لزومی به انجام این کار نیست.

رئیس‌جمهور با ادعای اینکه واشنگتن از هشت ماه پیش امن‌ است، نظام مادورو را متهم به «ارسال خطرناک‌ترین مجرمان زندانی خود به آمریکا» کرد.

مادورو رقبای خارجی آمریکا را در خاک ونزوئلا میزبانی می‌کرد

دونالد ترامپ ادامه داد: ونزوئلا به‌صورت یک‌جانبه کنترل دارایی‌ها و سکوهای نفتی آمریکا را در اختیار گرفته است. 

وی همچنین مدعی شد که ایالات متحده «با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تخصص‌های خود، برق شهر کاراکاس را قطع کرده است».

ترامپ با اشاره به نیکولاس مادورو، گفت که رئیس‌جمهور ونزوئلا «رقبای خارجی آمریکا را در خاک این کشور میزبانی می‌کرد».

دکترین مونرو بسیار مهم است

وی افزود: دکترین مونرو بسیار مهم است و از این پس آن را فراموش نخواهیم کرد. واشنگتن در حال «بازتعریف و بازتأکید بر قدرت آمریکا» است و منطقه امروز با قبل تفاوت اساسی دارد.

 ترامپ همچنین مدعی دشد آمریکا «مرزهای خود را تأمین خواهد کرد و باندهای مواد مخدر را درهم خواهد شکست».

رئیس‌جمهور آمریکا، عملیات انجام‌شده در کاراکاس را «موفق» توصیف کرد و آن را «پیامی روشن برای همه کسانی که آمریکا را تهدید می‌کنند» دانست و هشدار داد: «افرادی مانند مادورو باید بدانند آنچه برای او رخ داد، ممکن است برای دیگران نیز تکرار شود».

به‌دنبال بازپس‌گیری نفت سرقت‌شده خود بودیم!

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز روز شنبه ادعا کرد عملیات انجام‌شده در ونزوئلا «تاریخی» بوده و «به‌طور کامل و ایده‌آال اجرا شده است». 

وی افزود: «هیچ کشوری در جهان قادر به انجام عملیاتی مشابه آنچه ما در ونزوئلا انجام دادیم، نیست». 

هگست تأکید کرد که ایالات متحده «در هر زمان و هر مکان» توان استفاده از ظرفیت‌های نظامی و کشنده خود را دارد و هدف از عملیات اخیر «متوقف کردن جریان مواد مخدر و باندهای جنایی و همچنین بازپس‌گیری نفت سرقت‌شده» بوده است. 

حمله به ونزوئلا تحت پوشش شب انجام شده است

ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز با اشاره به جزئیات عملیات گفت که این اقدام «کاملاً دقیق، محرمانه و تحت پوشش شب انجام شده است». 

کین افزود: «آمادگی برای این عملیات چندین ماه قبل آغاز شد و ما از توانمندی‌های پیشرفته اطلاعاتی خود برای موفقیت آن بهره بردیم».

مادورو فرصت‌های زیادی داشت!

«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده مادورو از سال ۲۰۲۲ در آمریکا متهم است و دیگر به‌عنوان رئیس مشروع ونزوئلا به شمار نمی‌رود و هم‌اکنون از عدالت فرار می‌کند.

روبیو ادعا کرد که ترامپ «رئیس عمل است نه گفتار» و همه باید این واقعیت را بدانند. مادورو فرصت‌های زیادی داشت اما هیچ یک را استفاده نکرد.

روبیو همچنین تهدید کرد که عملیات اخیر علیه مادورو «پیامی روشن» برای دیگران است تا هیچ‌کس درصدد بازی با ترمپ برنیاید.

ماچادو از احترام زیادی در ونزوئلا برخوردار نیست

رئیس‌جمهور آمریکا در این کنفرانس خبری همچنین گفت واشنگتن در حال گفت‌وگو با چندین شخصیت درباره نحوه اداره ونزوئلا است و ایالات متحده می‌خواهد اطمینان حاصل کند این کشور به شکلی مناسب و عادلانه مدیریت می‌شود.

ترامپ گفت: ما می‌خواهیم از مردم ونزوئلا مراقبت شود و کشورشان به‌درستی اداره شود و آمریکا آماده است در صورت لزوم بار دیگر به ونزوئلا بازگردد تا مانع از به قدرت رسیدن «افراد بد» پس از نیکولاس مادورو شود. 

به گفته او، واشنگتن اجازه نخواهد داد چهره‌هایی که به‌زعم آمریکا تهدیدآمیز هستند، جانشین مادورو شوند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ایالات متحده افرادی را برای اداره ونزوئلا منصوب خواهد کرد و گفت گفت‌وگوهایی با رئیس مخالفان این کشور در جریان است. 

ترامپ گفت که «ماریا ماچادو» چهره مخالف دولت ونزوئلا «زن خوبی است اما احترام زیادی در ونزوئلا ندارد.

وی مدعی شد که هدف نهایی، تبدیل ونزوئلا به «کشوری بزرگ» است.

ترامپ با اشاره به روند عملیات اخیر در ونزوئلا، گفت که کنگره آمریکا از این عملیات مطلع نشده بود، زیرا نگرانی از درز اطلاعات وجود داشت. 

او افزود: مادورو به دلیل «غافلگیرکننده بودن» عملیات، نتوانست واکنشی نشان دهد و به‌زودی در نیویورک محاکمه خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت که اداره سریع ونزوئلا مدنظر واشنگتن است، هرچند این روند به زمان نیاز دارد. روسیه و برخی کشورهای دیگر خواهان نفت ونزوئلا هستند و آمریکا قصد دارد این نفت را به آنها بفروشد. 

طبق ادعای او، درآمدهای نفتی ونزوئلا در نهایت برای منافع مردم این کشور هزینه خواهد شد و آمریکا در انتخابات آینده در کنار مردم ونزوئلا خواهد بود و وزرای خارجه و جنگ آمریکا مأموریت دارند با شخصیت‌های مختلف برای مدیریت این کشور همکاری کنند.

ترامپ همچنین با تهدید «گوستاوو پترو» مدعی شد: رئیس‌جمهور کلمبیا کارخانه‌هایی برای تولید کوکائین دارد که به ایالات متحده ارسال می‌شود و او باید بسیار محتاط باشد.

رودریگز آماده همکاری با واشنگتن است

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین گفت دولت او بر این باور است که «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، «در اصل آماده است هر آنچه را که ما لازم می‌دانیم برای دوباره بزرگ‌کردن ونزوئلا انجام دهد».

ترامپ گفت که رودریگز پس از بازداشت مادورو، به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا سوگند یاد کرده و با روبیو گفت‌وگو کرده و به او اطمینان داده است که آماده همکاری با واشنگتن است.

نظرسنجی
