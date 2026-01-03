تجلیل عمار حکیم از فداکاری شیهدان سلیمانی و المهندس
عمار حکیم گفت: فداکاری شهیدان سلیمانی و المهندس نقشی محوری در آزادسازی عراق داشت.
کد خبر: ۱۳۴۹۶۵۸| |
1033 بازدید
به گزارش تابناک، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در پیامی به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اعلام کرد: در ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی، فداکاریها و نقشهای محوری این شهدای بزرگوار در آزادسازی عراق را یادآوری میکنیم.
وی در ادامه این پیام تأکید کرد: ایثار، زبان بزرگان است و پایداری آنان، امید را در دل آزادگان میکارد.
