تجلیل عمار حکیم از فداکاری شیهدان سلیمانی و المهندس

به گزارش تابناک، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در پیامی به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اعلام کرد: در ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی، فداکاری‌ها و نقش‌های محوری این شهدای بزرگوار در آزادسازی عراق را یادآوری می‌کنیم.

وی در ادامه این پیام تأکید کرد: ایثار، زبان بزرگان است و پایداری آنان، امید را در دل آزادگان می‌کارد.