عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!

ترامپ اولین عکس از مادورو را منتشر کرد
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تصویری از نیکلاس مادورو را در هواپیما و در حال انتقال به آمریکا منتشر کرد.
تابناک عزیز، یادت میاد، دو هفته پیش که اینجا نوشتم : مادرو هم مثل بشار رفتنی شد. وقت داشت ولی فکرش را نمیکرد و فکر میکرد چین و روسیه پشتیبانی هستند.
کشوری که به این راحتی سقوط میکنم و رئیس جمهوری اینطور میبرم بدرد لایه جرز دیواره میخوره
باید از خانم امامی و مجریان صدا و سیما پرسید ، که بالاخره بازداشت شده یا نه
