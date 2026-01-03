صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!

ترامپ اولین عکس از مادورو را منتشر کرد
کد خبر: ۱۳۴۹۶۵۷
| |
22008 بازدید
|
۱۶

عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تصویری از نیکلاس مادورو را در هواپیما و در حال انتقال به آمریکا منتشر کرد.

آمریکا ترامپ ونزوئلا مادورو حمله دستگیری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
70
پاسخ
چقدر خفت بار
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
52
پاسخ
خیلی مقاومت بالایی داشت. تحسین بر انگیز هست!
داریوش
|
Austria
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
11
40
پاسخ
چقدر ماکارونی بی عرضه بوده.چه زود دستگیر شد
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
68
پاسخ
تابناک عزیز، یادت میاد، دو هفته پیش که اینجا نوشتم : مادرو هم مثل بشار رفتنی شد. وقت داشت ولی فکرش را نمی‌کرد و فکر می‌کرد چین و روسیه پشتیبانی هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
71
پاسخ
اسد و حالا مادورو قربانی های اعتماد به روسیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
38
پاسخ
کشوری که به این راحتی سقوط میکنم و رئیس جمهوری اینطور میبرم بدرد لایه جرز دیواره میخوره
ناشناس
|
Turkiye
|
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
43
پاسخ
چه زود دیر شد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
61
پاسخ
پندها چه بسیار و پند گیرندگان چه کم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
62
پاسخ
باید از خانم امامی و مجریان صدا و سیما پرسید ، که بالاخره بازداشت شده یا نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
71
پاسخ
من باور نمیکنم . خانم امامی گفت دروغه
