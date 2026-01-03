روایت ترامپ از جزئیات عملیات دستگیری مادورو
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عصر شنبه در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره عملیات ربودن رئیس جمهور ونزوئلا گفت: تعداد کمی از نیروهای ما در عملیات ونزوئلا زخمی شدند.
او افزود: هیچ کشتهای نداشتیم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: وفاداران باقیمانده به مادورو آینده بدی خواهند داشت. عملیات مادورو پیام ارسال میکند.
وی افزود: دستگیری مادورو را بهصورت زنده دیدم، مثل یک برنامه تلویزیونی بود.
ترامپ ادامه داد: مادورو در پایان تلاش کرد مذاکره کند، اما من پاسخ منفی دادم.
او افزود: بررسی میکنیم که آیا ماچادو رهبری را بر عهده خواهد گرفت یا خیر.
رئیس جمهور آمریکا گفت: ما هیچ هواپیمایی را از دست ندادیم. یک بالگرد ما به شدت آسیب دید، اما آن را بازگرداندیم.
ترامپ گفت: اکنون در حال تصمیمگیری در مورد گام بعدی برای رهبری ونزوئلا هستم.
منابع خبری صبح امروز از تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا خبر دادند که پس از آن مقامات ونزوئلا تجاوز آمریکا به خاک این کشور را تائید کردند.
دونالد ترامپ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به همراه همسرش و انتقال آنها به خارج از این کشور شد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و سیلیا فلورس، همسر او در نیویورک به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.