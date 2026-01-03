رهبر مخالفان ونزوئلا: آماده در دست گرفتن قدرت هستیم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا اظهار داشت: آماده‌ایم تا دولت را در ونزوئلا به دست بگیریم.

به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، اپوزیسیون ونزوئلا نیز از قبل برای تأمین امنیت ساختمان‌های دولتی و تلاش برای ایجاد دولت مشروع بسیج شده است.

این در حالی است که سخنگویان ماریا کورینا ماچادواز اظهار نظر مستقیم در مورد عملیات آمریکا خودداری کرده‌اند.

منابع خبری امروز از تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا خبر دادند که پس از آن مقامات ونزوئلا تجاوز آمریکا به خاک این کشور را تأیید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به همراه همسرش و انتقال آنها به خارج از این کشور شد.

در تحولی دیگر،پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا اظهار داشت که دولت اسپانیا از نزدیک اوضاع ونزوئلا را زیر نظر دارد.

او گفت: سفارت و کنسولگری‌های ما فعال هستند.ما خواستار کاهش تدریجی محدودیت‌ها و اقدام مسئولانه هستیم. قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل باید رعایت شود.