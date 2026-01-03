فهرست اهداف حمله به ونزوئلا علنی شد

رئیس‌جمهور کلمبیا فهرستی از مکان‌هایی را منتشر کرد که به‌گفته او در حملات به ونزوئلا هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ رئیس‌جمهور کلمبیا فهرستی از مکان‌هایی را منتشر کرد که به‌گفته او در حملات به ونزوئلا هدف قرار گرفته‌اند.

گوستاوو پترو در شبکه X فهرستی از مکان‌ها را منتشر کرده که به‌گفته او در جریان حملات شبانه در ونزوئلا بمباران شده‌اند.

پترو در پستی که ساعاتی پیش منتشر کرد، ادعاهای زیر را مطرح کرده است؛ ادعاهایی که به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند:

پایگاه هوایی لا کارلوتا از کار افتاده و بمباران شده است.

پادگان کوارتل د لا مونتانیا در منطقه کاتیا از کار افتاده و بمباران شده است.

کاخ قانون‌گذاری فدرال یعنی پارلمان، در کاراکاس بمباران شده است.

فورت تیونا، بزرگ‌ترین مجتمع نظامی ونزوئلا، بمباران شده است.

فرودگاهی در منطقه ال هاتییو هدف حمله قرار گرفته است.

پایگاه شماره ۳ جنگنده‌های F-16 در بارکیسیمه‌تو بمباران شده است.

یک فرودگاه خصوصی در چارایاوه، در نزدیکی کاراکاس، بمباران شده و از کار افتاده است.

سیستم دفاع هوایی در کاخ میرافلورس، کاخ ریاست‌جمهوری در کاراکاس، فعال شده است.

بخش‌های گسترده‌ای از کاراکاس، از جمله سانتا مونیکا، فورت تیونا، لوس تِکس، منطقه ۲۳ د انرُو و مناطق جنوبی پایتخت، بدون برق مانده‌اند.

گزارش‌هایی از حملات در مرکز کاراکاس منتشر شده است.

یک پایگاه بالگردهای نظامی در ایگوئروته از کار افتاده و بمباران شده است.

در حال حاضر، هیچ تأیید یا تکذیبی از سوی مقام‌های ونزوئلا منتشر نشده است.