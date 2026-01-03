صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فهرست اهداف حمله به ونزوئلا علنی شد

رئیس‌جمهور کلمبیا فهرستی از مکان‌هایی را منتشر کرد که به‌گفته او در حملات به ونزوئلا هدف قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۹۵
| |
50494 بازدید
فهرست اهداف حمله به ونزوئلا علنی شد

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ رئیس‌جمهور کلمبیا فهرستی از مکان‌هایی را منتشر کرد که به‌گفته او در حملات به ونزوئلا هدف قرار گرفته‌اند.

گوستاوو پترو در شبکه X فهرستی از مکان‌ها را منتشر کرده که به‌گفته او در جریان حملات شبانه در ونزوئلا بمباران شده‌اند.

پترو در پستی که ساعاتی پیش منتشر کرد، ادعاهای زیر را مطرح کرده است؛ ادعاهایی که به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند:

پایگاه هوایی لا کارلوتا از کار افتاده و بمباران شده است.

پادگان کوارتل د لا مونتانیا در منطقه کاتیا از کار افتاده و بمباران شده است.

 کاخ قانون‌گذاری فدرال یعنی پارلمان، در کاراکاس بمباران شده است.

فورت تیونا، بزرگ‌ترین مجتمع نظامی ونزوئلا، بمباران شده است.

فرودگاهی در منطقه ال هاتییو هدف حمله قرار گرفته است.

پایگاه شماره ۳ جنگنده‌های F-16 در بارکیسیمه‌تو بمباران شده است.

یک فرودگاه خصوصی در چارایاوه، در نزدیکی کاراکاس، بمباران شده و از کار افتاده است.

سیستم دفاع هوایی در کاخ میرافلورس، کاخ ریاست‌جمهوری در کاراکاس، فعال شده است.

بخش‌های گسترده‌ای از کاراکاس، از جمله سانتا مونیکا، فورت تیونا، لوس تِکس، منطقه ۲۳ د انرُو و مناطق جنوبی پایتخت، بدون برق مانده‌اند.

گزارش‌هایی از حملات در مرکز کاراکاس منتشر شده است.

یک پایگاه بالگردهای نظامی در ایگوئروته از کار افتاده و بمباران شده است.

در حال حاضر، هیچ تأیید یا تکذیبی از سوی مقام‌های ونزوئلا منتشر نشده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حملات ونزوئلا رئیس جمهور کلمبیا اهداف
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
سرنوشت نامعلوم مادورو
تبعات اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا برای بازار نفت
بیانیه ایران در محکومیت حمله آمریکا به ونزوئلا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
فوری: آیا مادورو و همسرش دستگیر شدند؟!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f5f
tabnak.ir/005f5f