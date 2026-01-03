فوری: آیا مادورو و همسرش دستگیر شدند؟!
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سخنانی مدعی شد که ایالات متحده حملات گسترده و موفقی علیه ونزوئلا انجام داده است که در جریان این عملیات، نیروهای آمریکایی رئیسجمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، را بازداشت و از کشور خارج کردند.
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ ترامپ مدعی شد مادورو و همسرش بازداشت و به خارج از ونزوئلا منتقل شدهاند.
ترامپ در ادامه گفت: ایالات متحده آمریکا با موفقیت حملهای گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیسجمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است. او به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شدهاند. این عملیات با همکاری نیروهای اجرای قانون آمریکا انجام شده است.
