فوری: آیا مادورو و همسرش دستگیر شدند؟!

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سخنانی مدعی شد که ایالات متحده حملات گسترده و موفقی علیه ونزوئلا انجام داده است که در جریان این عملیات، نیروهای آمریکایی رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، را بازداشت و از کشور خارج کردند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ ترامپ مدعی شد مادورو و همسرش بازداشت و به خارج از ونزوئلا منتقل شده‌اند.

ترامپ در ادامه گفت: ایالات متحده آمریکا با موفقیت حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است. او به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شده‌اند. این عملیات با همکاری نیروهای اجرای قانون آمریکا انجام شده است.