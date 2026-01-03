صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سردار قاآنی بر سر مزار شهید سلیمانی +عکس

سردار اسماعیل قاآنی شنبه ۱۳ دی با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام فرمانده‌اش، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.
به گزارش تابناک؛ سردار اسماعیل قاآنی شنبه ۱۳ دی با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام فرمانده‌اش، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

سردار قاآنی بر سر مزار شهید سلیمانی +عکس

همزمان با هفته مقاومت، کرمان میزبان خیل عظیم دوست‌داران و عاشقان سیدالشهدای جبهه مقاومت و دیگر شهیدان است.

 

سردار قاآنی سردار سلیمانی سالگرد مزار سردار سلیمانی خبر فوری
