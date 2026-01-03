سردار قاآنی بر سر مزار شهید سلیمانی +عکس

سردار اسماعیل قاآنی شنبه ۱۳ دی با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام فرمانده‌اش، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

همزمان با هفته مقاومت، کرمان میزبان خیل عظیم دوست‌داران و عاشقان سیدالشهدای جبهه مقاومت و دیگر شهیدان است.