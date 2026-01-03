پزشکیان: ناآرامیها تحت کنترل در میآید
مسعود پزشکیان رئیسجمهور در نشست با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک ستادی تشکیل دهید تا سریع مشکلات پیش رو برداشته شود، یه عدهای را از خارج تحریک میکنند که ناامنی ایجاد کنند، نباید اجازه دهیم تا دشمنان در کشور بتوانند به هر نیتی که دارند، برسند.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور در نشست با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: ارتباط خود را با اصناف و تولیدکنندگان هر لحظه تقویت کنید، ستاد اینجا تشکیل دهید تا نگرانیهایشان حل شود.
