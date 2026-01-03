صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پزشکیان: ناآرامی‌ها تحت کنترل در می‌آید

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک ستادی تشکیل دهید تا سریع مشکلات پیش رو برداشته شود، یه عده‌ای را از خارج تحریک می‌کنند که ناامنی ایجاد کنند، نباید اجازه دهیم تا دشمنان در کشور بتوانند به هر نیتی که دارند، برسند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۷۹
| |
5888 بازدید

پزشکیان: ناآرامی‌ها تحت کنترل در می‌آید

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: ارتباط خود را با اصناف و تولیدکنندگان هر لحظه تقویت کنید،   ستاد اینجا تشکیل دهید تا نگرانی‌هایشان حل شود. 

 یک ستادی تشکیل دهید تا سریع مشکلات پیش رو برداشته شود، یه عده‌ای را از خارج تحریک می‌کنند که ناامنی ایجاد کنند، نباید اجازه دهیم تا دشمنان در کشور بتوانند به هر نیتی که دارند، برسند.

