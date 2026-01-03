نگاه سردار سلیمانی به ارزش پاسپورت ایرانی و سفسطه خطرناک جام زهر

امام هنرش فقط این نبود که یک‌حکومت را بر مبنای اسلام و احکام اسلام بنا کرد. هنر امام این بود که یک‌کشور را آن هم وابسته‌ترین کشور را از زیر یوغ صلیبیت خارج کرد و ایستاد و آن را موفق کرد. همه این فشاری که روی ما هست، برای این است که ما را از این خروش برگرداند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، امروز شنبه ۱۳ دی، سالروز شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی است که امسال با میلاد امیرالمومنین (ع) و روز مرد همزمان شده و این‌همزمانی، معنای عمیقی دارد.

این‌مناسبت بهانه خوبی است تا برخی از مفاهیم و موضوعات را در سخنرانی‌ها و مواضع سردار سلیمانی مرور کنیم؛

* مرزبندی سردار بین از جان‌گذشتگی و عدمِ تدبیر

سردار سلیمانی چندسال پیش بین مدافعان ایرانی و غیرایرانی فاتح بوکمال، یک‌سخنرانی داشت که بخشی از آن، مخاطب را به یاد فرازی از سخنان احمد متوسلیان فرمانده وقت لشکر ۲۷ (تیپ ۲۷ آن زمان) محمدرسول‌الله (ص) پس از عملیات فتح‌المبین می‌اندازد. جان کلام متوسلیان در بخشی از آن سخنانش این بود که شهادت هدف نیست، بلکه پاداش مجاهدت و سختی‌های راه هدف است. جان کلام سردار سلیمانی هم در سخنرانی مورد اشاره، این است که از جان‌گذشتگی مدافعان حرم و نیروهای مقاومت (مقابل استکبار) به‌معنی نداشتن تدبیر نیست و اگر کسی طالب شهادت باشد، به این معنی نیست که اصطلاحاً خود را به کشتن بدهد.

فرمانده نیروهای مدافع حرم در همین‌سخنرانی، ضمن اشاره به بالاتر بودن اراده الهی گفت: اگر آمریکا و عربستان سعودی بخواهند کاری کنند، خواسته‌شان، مقابل اراده خداوند پشیزی نیست. برابر آمریکا و سعودی هم ملت ایران قرار دارد که دلیل لیاقتش برای پیروزی، این است که ملتی آماده جان‌فشانی است.

سردار سلیمانی معتقد بود عامل پیروزی در صدر اسلام هم ایمان بوده نه قدرت شمشیر یا تعداد نفرات. ۲ مفهومِ «لیاقت پیروزی به‌دلیل از جان‌گذشتگی» و «ترجیح قدرت ایمان بر نیرو و نفرات نظامی» را می‌توان در این فراز از سخنرانی این فرمانده مشاهده کرد: «آمریکا بیش از یک میلیون نفر نیرو دارد. این نیرو با همه امکاناتی که دارد، وقتی قدرت ایمان ندارد، به عراق که می‌آید، برای سرباز خودش پوشک بچه‌ها را برای بزرگسالان تهیه می‌کند و به پای او می‌کند که از ترس از تانک خارج نشود؛ اما شما با این کِلاش‌تان، با این اسلحه عادی‌تان، افتخار آفریدید. چرا؟ چون از جان گذشتید.»

اما به‌کارگیری همزمان ۲ عامل تدبیر و از جان‌گذشتگی را هم می‌توان در این جملات سردار سلیمانی شاهد بود: «البته ما از جان گذشتیم، نه این‌که تدبیر نکنیم. نه این‌که بر مبنای تدبیر عمل نکنیم، نه. با تدبیر عمل می‌کنیم، دشمن را در نظر می‌گیریم، همه‌چیز را در نظر می‌گیریم؛ اما ترس از جان خودمان نداریم. لذا کسی که ما را از کشتن بترساند، مثل کسی است که به ما مدال می‌دهد. آن نوشته شهیدمان یادم آمد؛ شهید علی محمدی‌پور؛ فرمانده گردان بود. او در دفترچه‌اش نوشته بود: ای برادر عرب که تو به‌دنبال منی و من به‌دنبال تو! به خدا قسم اگر مرا شهید کنی، شفاعتت می‌کنم.

* شکست‌ناپذیربودن انقلاب

فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله در سال‌های جنگ، در یکی از سخنرانی‌های پس از جنگ خود، انقلاب اسلامی ایران را شکست‌ناپذیر توصیف کرد و ضمن تاکید بر مفهوم «بنای الهی» گفت: بنای الهی این است که این انقلاب بماند و پیروز بشود.

سردار سلیمانی در همین‌سخنرانی خود می‌گوید به‌جز ایران، هیچ کشوری در جهان اسلام نیست که زیر سلطه قدرت‌های غربی یا به‌تعبیر او «صلیبی‌ها» نباشد.

او با رویکردی تاریخی، به دوران سقوط امپراطوری عثمانی اشاره کرد و گفت: از زمان سقوط عثمانی‌ها، سیطره غرب بر جهان اسلام، یکپارچه بوده است.

در ادامه هم، جمهوری اسلامی را تنها منادی دفاع از اسلام می‌خواند و تاکید کرد این حرف را نه از سر شعار و لقلقه زبان که با علم و یقین می‌گوید.

تحلیل سردار سلیمانی از حرکت انقلابی امام‌خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی در ایران و ارزش این حرکت، این‌چنین بود: امام هنرش فقط این نبود که یک‌حکومت را بر مبنای اسلام و احکام اسلام بنا کرد. هنر امام این بود که یک‌کشور را آن هم وابسته‌ترین کشور را از زیر یوغ صلیبیت خارج کرد و ایستاد و آن را موفق کرد. همه این فشاری که روی ما هست، برای این است که ما را از این خروش برگرداند.

سردار سلیمانی درباره ایرانِ پیش از انقلاب هم چنین جمله‌ای دارد: «آمریکایی‌ها کشور ما را از درون تهی کردند.»

* ارزش پاسپورت ایرانی

ارزش پاسپورت ایرانی، یکی از مسائلی بوده که بحثش در برهه‌هایی از دهه‌های گذشته داغ شده و مورد توجه قرار گرفته است. سردار سلیمانی هم درباره این مساله جملاتی داشت. او بدون داشتن موضعی افراطی و بدون این‌که اهمیت پاسپورت شهروندان یک‌کشور را انکار کند، آن را مسأله‌ای مهم می‌دانست اما اولویت دوم را برای آن قائل بود. فرمانده پیشین نیروهای سپاه قدس در این‌باره می‌گفت: این‌که دیگران پاسپورت ما را قبول داشته باشند یا نه، مهم است اما آیا مهم‌تر از عزت است؟ «عزت ما و عزت این ملت و استقلال این ملت امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد.

* این چه سفسطه خطرناکی است؟

تحریم و جامِ زهرِ امروزی هم، از دیگر موضوعاتی بودند که سردار سلیمانی در سال‌های پس از جنگ درباره‌شان صحبت می‌کرد. او ضمن این‌که به تمایل برخی به آمریکا و غرب و وادادگی مقابل آن‌ها اشاره می‌کند، گفت: هم‌پیمانان آمریکا، همه‌چیزشان را، اعتبار و آبروی خودشان را تحت اختیار آمریکا گذاشته‌اند، ببینیم چه‌وضعی دارند، تحریم اقتصادی هم نیستند. با همه دنیا ارتباط دارند. آمریکا و غرب هم از آن‌ها حمایت می‌کنند.

سردار سلیمانی گفته بود: برخی دنبال نوعی‌ارتباط با آمریکا هستند. بعضی‌ها در کشور ما یک‌برداشت غلطی می‌کنند. فکر می‌کنند و بعضی‌ها می‌گویند و بر زبان جاری می‌کنند و من شنیده‌ام. دلسوزانه هم ممکن است این حرف را بگویند که همان‌طوری که امام در قصه قطعنامه و آتش‌بس، جام زهر را نوشید، امام امروز هم باید در مقابل آمریکا این کار را انجام بدهد. این چه غفلت بزرگی است؟ این چه سفسطه خطرناکی است؟»