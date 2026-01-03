ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصتهای زیادی داشت!
به گزارش تابناک؛ دقایقی قبل جنوب شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش؛ برق منطقه نزدیک به پایگاه نظامی در جنوب کارآکاس پایتخت ونزوئلا، قطع شد.
گفته می شود به شهر کاراس پایتخت ونزوئلا حمله موشکی شده و حدودا ۱۰ جای این شهر تا الان موشک خورده است.
به گزارش الجزیره: انفجارها در مناطق پراکندهای از پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، رخ دادهاند.
به گزارش این شبکه؛ هواپیماهای جنگی در ارتفاع پایین در حالی دیده شدند که اهدافی نامشخص در پایتخت ونزوئلا را چندین بار مورد حمله قرار دادند.
همچنین انفجارهایی در فرودگاه ایگوئروته (Higuerote Airport) در شرق کاراکاس، پایتخت ونزوئلا گزارش شده است.
انتشار تصاویر بیشتر از پرواز بالگردهای ارتش آمریکا نزدیک کاراکاس
تصاویر بیشتری از پرواز بالگردهای CH-47G شینوک متعلق به یگان 160th SOAR (هنگ عملیات ویژه هوانوردی ارتش آمریکا) در نزدیکی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا منتشر شده است.
بر اساس تحلیلها، یگان 160th SOAR در صورت وقوع هرگونه عملیات نظامی یا تهاجم احتمالی، مسئول انتقال و پیادهسازی نیروهای ویژه زمینی خواهد بود.
تصاویری منتشر شده که وقوع یک حمله هوایی فعال در کاراکاس را نشان میدهد
صدای شنیدهشده در این حمله شباهت زیادی به موشک کروز تاماهاوک دارد که میتواند نشانهای از فعالیت احتمالی نیروی دریایی آمریکا در هماهنگی با نیروی هوایی ایالات متحده باشد
ویدئویی تکاندهنده منتشر شده که رانندگی یک شهروند غیرنظامی در خیابانهای کاراکاس را نشان میدهد؛ در حالی که حملات هوایی در اطراف او در حال انجام است
.این تصاویر شدت و نزدیکی حملات به مناطق شهری را بهوضوح نشان میدهد.
گزارشها از وقوع انفجارهای ثانویه پس از یک حمله آمریکا به هدفی که بهنظر میرسد انبار مهمات در ونزوئلا بوده، حکایت دارد. این انفجارهای پیدرپی میتواند نشاندهنده اصابت به ذخایر تسلیحاتی باشد.
رئیس جمهور کوبا در اظهاراتی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و بازداشت و ربودن رئیس جمهور این کشور را تروریسم دولتی توصیف و اعلام کرد که این اقدام کل بشریت را هدف قرار داده است.
در پی بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش توسط نیروهای آمریکایی، هزاران نفر از مردم کوبا با برگزاری تظاهراتی در مرکز شهر هاوانا، حمایت خود را از دولت و ملت ونزوئلا اعلام کرده و «تجاوز آمریکا» و آنچه «ربایش رئیسجمهور قانونی یک کشور مستقل» خواندند را بهشدت محکوم کردند.
به گزارش شبکه المیادین، میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا نیز در اظهاراتی در واکنش به این رویدادها، اعلام کرد: «این تهدید تنها متوجه ونزوئلا نیست، بلکه تهدیدی علیه کل بشریت است.»
وی تأکید کرد که کوبا حمله امپریالیستی آمریکا به ونزوئلا را قویاً محکوم میکند و خواستار تحرک فوری و جدی جامعه بینالمللی برای مقابله با این اقدام شده است.
دیاز کانل با رد صریح «دکترین مونرو» گفت: «ما نه پادشاهان را میپذیریم و نه امپراتوریهای فرسوده را به رسمیت میشناسیم.»
او افزود: «این نوع تروریسم دولتی غیرقابل پذیرش است و تنها میتوان آن را با جنایات صهیونیسم اسرائیل در غزه مقایسه کرد.»
رئیسجمهور کوبا همچنین تصریح کرد که ایالات متحده هیچگونه مشروعیت اخلاقی یا حقوقی برای انتقال اجباری رئیسجمهور ونزوئلا از کشورش ندارد و مسئولیت کامل سلامت جسمانی نیکلاس مادورو بر عهده واشنگتن است.
وی با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی گفت: «این زمان بیطرفی نیست؛ این زمانِ موضعگیری روشن و قاطع در برابر فاشیسم و وحشیگری امپریالیستی است.»
رئیسجمهور آمریکا گفته ایالات متحده قصد دارد تا زمانی که «ونزوئلا بتواند یک انتقال قدرت امن، منظم و معقول را انجام دهد، بر این کشور حکومت کند.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز شنبه و در یک کنفرانس خبری در فلوریدا گفت که بر اساس دستور او، نیروهای مسلح آمریکا «یک عملیات نظامی استثنایی» در ونزوئلا انجام دادهاند و هدف این عملیات، بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا برای آنچه «مواجهه با عدالت آمریکایی» خوانده، بوده است.
ترامپ با تأکید بر موفقیتآمیز بودن عملیات، بار دیگر به عملیاتهای تروریستی علیه ایران افتحار کرد و گفت: «عملیات با دقت و کارآمدی بالا انجام شد و مشابه عملیاتهای پیشین علیه (سردار شهید) سلیمانی و ضربه به تاسیسات هستهای ایران بود».
او همچنین گفت که این عملیات همانند کشتن «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش بوده است.
رئیسجمهور آمریکا افزود: «مادورو در تاریکی شب بازداشت شد و همسرش نیز همراه اوست. هیچ یک از نیروهای آمریکایی کشته نشدند و هیچ تجهیزات نظامی از دست نرفت».
او اظهار داشت: «عملیات در هماهنگی با نهادهای اجرای قانون آمریکا انجام شد و ناوگان دریایی ما در حالت آمادهباش کامل بود».
تحریمهای نفتی علیه ونزوئلا به قوت خود باقی است
ترامپ با اشاره به مسئله قاچاق مواد مخدر ادعا کرد: «اکثر مواد مخدر از طریق ونزوئلا وارد آمریکا میشد و این عملیات بخشی از تلاش ما برای توقف آن بود».
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: «ما خواهان انتقالی امن و عادلانه در ونزوئلا هستیم و میخواهیم صلح، آزادی و عدالت برای مردم این کشور برقرار شود. نمیتوانیم رهبری را به دست فردی بسپاریم که منافع مردم را در نظر نمیگیرد».
ترامپ به محدودیت صادرات نفت ونزوئلا که به دلیل محاصره و تحریمهای آمریکا بوده اشاره کرد و گفت: «این کشور مدتها تحت فشار بود و تولید نفت آن بسیار کمتر از ظرفیت واقعیاش بود».
رئیسجمهور آمریکا گفته بهرغم تحولات اخیر، تحریمهای نفتی این کشور علیه ونزوئلا به قوت خود باقی است.
او همچنین گفت که ایالات متحده قصد دارد تا زمانی که «ونزوئلا بتواند یک انتقال قدرت امن، منظم و معقول را انجام دهد، بر این کشور حکومت کند.»
ترامپ اعلام کرد: در صورت نیاز، آماده انجام آخرین و بزرگترین حمله هستیم و اقداماتی که آمریکا قادر به انجام آن است وضعیت مردم ونزوئلا را بهبود خواهد بخشید.
آمریکا امور ونزوئلا را مدیریت خواهد کرد
او مدعی شد: آمریکا امور ونزوئلا را مدیریت خواهد کرد و مادورو به اداره «شبکهای جنایی برای قاچاق مواد مخدر به آمریکا» متهم است و او و همسرش مسئول «مرگ تعداد زیادی از آمریکاییها» هستند و هر دو «با عدالت آمریکا مواجه خواهند شد».
ترامپ همچنین اعلام کرد که مادورو و همسرش «در حال انتقال با یک کشتی آمریکایی به نیویورک هستند».
او همچنین افزود که نیروهای آمریکایی «تمام توان نظامی ونزوئلا را خنثی و فلج کردهاند» و در صورت ضرورت برای «حمله دوم به ونزوئلا» آماده هستند اما معتقد است که احتمالا لزومی به انجام این کار نیست.
رئیسجمهور با ادعای اینکه واشنگتن از هشت ماه پیش امن است، نظام مادورو را متهم به «ارسال خطرناکترین مجرمان زندانی خود به آمریکا» کرد.
مادورو رقبای خارجی آمریکا را در خاک ونزوئلا میزبانی میکرد
دونالد ترامپ ادامه داد: ونزوئلا بهصورت یکجانبه کنترل داراییها و سکوهای نفتی آمریکا را در اختیار گرفته است.
وی همچنین مدعی شد که ایالات متحده «با بهرهگیری از توانمندیها و تخصصهای خود، برق شهر کاراکاس را قطع کرده است».
ترامپ با اشاره به نیکولاس مادورو، گفت که رئیسجمهور ونزوئلا «رقبای خارجی آمریکا را در خاک این کشور میزبانی میکرد».
دکترین مونرو بسیار مهم است
وی افزود: دکترین مونرو بسیار مهم است و از این پس آن را فراموش نخواهیم کرد. واشنگتن در حال «بازتعریف و بازتأکید بر قدرت آمریکا» است و منطقه امروز با قبل تفاوت اساسی دارد.
ترامپ همچنین مدعی دشد آمریکا «مرزهای خود را تأمین خواهد کرد و باندهای مواد مخدر را درهم خواهد شکست».
رئیسجمهور آمریکا، عملیات انجامشده در کاراکاس را «موفق» توصیف کرد و آن را «پیامی روشن برای همه کسانی که آمریکا را تهدید میکنند» دانست و هشدار داد: «افرادی مانند مادورو باید بدانند آنچه برای او رخ داد، ممکن است برای دیگران نیز تکرار شود».
بهدنبال بازپسگیری نفت سرقتشده خود بودیم!
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز روز شنبه ادعا کرد عملیات انجامشده در ونزوئلا «تاریخی» بوده و «بهطور کامل و ایدهآال اجرا شده است».
وی افزود: «هیچ کشوری در جهان قادر به انجام عملیاتی مشابه آنچه ما در ونزوئلا انجام دادیم، نیست».
هگست تأکید کرد که ایالات متحده «در هر زمان و هر مکان» توان استفاده از ظرفیتهای نظامی و کشنده خود را دارد و هدف از عملیات اخیر «متوقف کردن جریان مواد مخدر و باندهای جنایی و همچنین بازپسگیری نفت سرقتشده» بوده است.
وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: نیکلاس مادورو هم فرصت خودش را داشت؛ درست مثل ایران. اما آن فرصت از دست رفت. او بازی درآورد و عواقب آن را دید.
حمله به ونزوئلا تحت پوشش شب انجام شده است
ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز با اشاره به جزئیات عملیات گفت که این اقدام «کاملاً دقیق، محرمانه و تحت پوشش شب انجام شده است».
کین افزود: «آمادگی برای این عملیات چندین ماه قبل آغاز شد و ما از توانمندیهای پیشرفته اطلاعاتی خود برای موفقیت آن بهره بردیم».
مادورو فرصتهای زیادی داشت!
«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده مادورو از سال ۲۰۲۲ در آمریکا متهم است و دیگر بهعنوان رئیس مشروع ونزوئلا به شمار نمیرود و هماکنون از عدالت فرار میکند.
روبیو ادعا کرد که ترامپ «رئیس عمل است نه گفتار» و همه باید این واقعیت را بدانند. مادورو فرصتهای زیادی داشت اما هیچ یک را استفاده نکرد.
روبیو همچنین تهدید کرد که عملیات اخیر علیه مادورو «پیامی روشن» برای دیگران است تا هیچکس درصدد بازی با ترمپ برنیاید.
ماچادو از احترام زیادی در ونزوئلا برخوردار نیست
رئیسجمهور آمریکا در این کنفرانس خبری همچنین گفت واشنگتن در حال گفتوگو با چندین شخصیت درباره نحوه اداره ونزوئلا است و ایالات متحده میخواهد اطمینان حاصل کند این کشور به شکلی مناسب و عادلانه مدیریت میشود.
ترامپ گفت: ما میخواهیم از مردم ونزوئلا مراقبت شود و کشورشان بهدرستی اداره شود و آمریکا آماده است در صورت لزوم بار دیگر به ونزوئلا بازگردد تا مانع از به قدرت رسیدن «افراد بد» پس از نیکولاس مادورو شود.
به گفته او، واشنگتن اجازه نخواهد داد چهرههایی که بهزعم آمریکا تهدیدآمیز هستند، جانشین مادورو شوند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ایالات متحده افرادی را برای اداره ونزوئلا منصوب خواهد کرد و گفت گفتوگوهایی با رئیس مخالفان این کشور در جریان است.
ترامپ گفت که «ماریا ماچادو» چهره مخالف دولت ونزوئلا «زن خوبی است اما احترام زیادی در ونزوئلا ندارد.
وی مدعی شد که هدف نهایی، تبدیل ونزوئلا به «کشوری بزرگ» است.
ترامپ با اشاره به روند عملیات اخیر در ونزوئلا، گفت که کنگره آمریکا از این عملیات مطلع نشده بود، زیرا نگرانی از درز اطلاعات وجود داشت.
او افزود: مادورو به دلیل «غافلگیرکننده بودن» عملیات، نتوانست واکنشی نشان دهد و بهزودی در نیویورک محاکمه خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت که اداره سریع ونزوئلا مدنظر واشنگتن است، هرچند این روند به زمان نیاز دارد. روسیه و برخی کشورهای دیگر خواهان نفت ونزوئلا هستند و آمریکا قصد دارد این نفت را به آنها بفروشد.
طبق ادعای او، درآمدهای نفتی ونزوئلا در نهایت برای منافع مردم این کشور هزینه خواهد شد و آمریکا در انتخابات آینده در کنار مردم ونزوئلا خواهد بود و وزرای خارجه و جنگ آمریکا مأموریت دارند با شخصیتهای مختلف برای مدیریت این کشور همکاری کنند.
ترامپ همچنین با تهدید «گوستاوو پترو» مدعی شد: رئیسجمهور کلمبیا کارخانههایی برای تولید کوکائین دارد که به ایالات متحده ارسال میشود و او باید بسیار محتاط باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تصویری از نیکلاس مادورو را در هواپیما و در حال انتقال به آمریکا منتشر کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با تاکید بر اینکه آمریکا باید فورا «نیکولاس مادورو» را به ونزوئلا بازگرداند، اعلام کرد که بازداشت او توسط آمریکا هیچ خللی در جایگاه قانونی او ایجاد نکرده و وی همچنان رئیسجمهور رسمی ونزوئلا است.
«ایوان خیل»، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در واکنش به ابهامات ایجاد شده در خصوص ساختار قدرت پس از تهاجم نظامی آمریکا به ونزوئلا، در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شد و بر تداوم حاکمیت دولت فعلی تاکید کرد.
وزیر خارجه ونزوئلا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حکمرانی پس از ادعای بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا گفت: «قانون اساسی در این باره کاملاً شفاف است؛ رئیسجمهور منتخب و قانونی ما، "نیکولاس مادورو موروس" است. دولت ایالات متحده باید فوراً او را به خاک ونزوئلا بازگرداند، چرا که حضور فیزیکی او در کشور یک حق قانونی است و اقدام واشنگتن نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
او با اطمینان دادن به مردم درباره استحکام ساختار قدرت، خاطرنشان کرد: «نهادهای کشور با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند. نیروهای مسلح، پلیس و تودههای مردم به طور گسترده مستقر شدهاند و همگی برای دفاع از میهن و حاکمیت ملی در حالت فعال قرار دارند.»
وی در پایان تاکید کرد: «ایمان داشته باشید که ما دولتی قدرتمند داریم. قانون اساسی ما به قدری مستحکم و استوار است که اجازه میدهد با این وضعیت و هر بحران دیگری مقابله کنیم؛ همانطور که در طول تاریخ این موضوع را ثابت کردهایم.»
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه واشنگتن در حال تصمیمگیری درباره مرحله پس از مادورو در ونزوئلاست، گفت که مادورو به یک کشتی منتقل شده و به نیویورک برده خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: من دستگیری مادورو را از تلویزیون تماشا کردم. من یک هفته پیش که با مادورو صحبت کردم، به او گفتم که باید تسلیم شود، اما در نهایت ما باید کاری انجام میدادیم.
ترامپ در ادامه افزود: من معتقدم هیچ یک از نیروهای ما در جریان عملیات دستگیری مادورو کشته نشد و تعداد اندکی هم زخمی شدند. زمان اجرای عملیات عالی بود.
وی تصریح کرد: ما قصد داشتیم عملیات علیه مادورو را چهار روز پیش انجام دهیم، اما شرایط آب و هوایی ایدهآل نبود. مادورو در حین دستگیری در یک دژ مستحکم بود و ما آماده مقابله با این شرایط بودیم. مادورو به یک کشتی منتقل شده و به نیویورک برده خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ما نمیتوانیم ریسک کنیم و اجازه دهیم شخص دیگری در ونزوئلا از جایی که سلف او (مادورو) تمام کرد، ادامه دهد. ما در تعیین اینکه چه کسی قدرت را در ونزوئلا به دست بگیرد، مشارکت خواهیم داشت و در حال حاضر در حال تصمیمگیری در این مورد هستیم.
ترامپ نتوانست طمع ورزی خود را در قبال منابع و ثروت های طبیعی ونزوئلا پنهان کند و گفت: ما با قدرت در بخش نفت ونزوئلا مشارکت خواهیم داشت.
وی همچنین بدون توضیح منظورش مدعی شد: عملیاتی که مادورو را هدف قرار داد، پیامهایی را ارسال کرد.
نخست وزیر انگلیس در واکنش به تجاوز نظامی ایالات متحده به ونزوئلا گفت خواستار گفتوگو با ترامپ درباره حقایق مربوط به این تجاوز نظامی است.
در پی انتشار گزارشها درباره تجاوز نظامی امروز (شنبه) آمریکا علیه ونزوئلا، «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس عنوان کرد: «خواستار مشخص کردن حقایق و گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره عملیات نظامی در ونزوئلا هستم.»
استارمر در مصاحبه با خبرگزاری «پرس اسوسیشن» بریتانیا گفت: «همواره میگویم و بر این باور هستم که ما باید همگی قوانین بینالمللی را رعایت کنیم.»
او اظهار کرد انگلیس در حملات علیه کاراکاس «به هیچ وجه نقشی ندارد.»
این در حالی است که وزارت امور خارجه انگلیس خطاب به انگلیسیهای ساکن ونزوئلا هشدار «در محل سکونت خود پناه بگیرید» صادر کرده است.
وزارت امور خارجه انگلیس در پستی در وبسایت خود نوشت: «وزارت خارجه انگلیس هر گونه سفر به ونزوئلا را منع میکند. اگر شما تبعه بریتانیا هستید و هماکنون در ونزوئلا زندگی یا به آنجا سفر کردهاید باید در محل خود پناه بگیرید اما آماده باشید در صورت لزوم سریعا برنامه خود را تغییر دهید.»
همچنین این وزارتخانه عنوان کرد: «شهروندان بریتانیایی در ونزوئلا باید برنامه وضعیت اضطراری شخصی همچون گامهای عملی برای ترک کشور داشته باشند.»
معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه با اشاره به عملیات آمریکا در ونزوئلا، گفت که این عملیات ثابت کرد که هر کشوری باید نیروهای مسلح خود را تقویت کند.
«دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه روز شنبه گفت: «عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس ثابت کرد که هر کشوری باید نیروهای مسلح خود را تقویت کند.»
وی افزود: «عملیات آمریکا نشان داد که هر کشوری باید توان نظامی خود را تا نهایت حد ممکن افزایش دهد و اجازه ندهد ثروتمندان گستاخ با تغییر نظام، سرنوشت کشورها را رقم بزنند.»
مدودف با اشاره به اینکه این عملیات نظامی آمریکا در کشوری مستقل انجام شد که هیچگونه تهدیدی علیه ایالات متحده نداشت، تصریح کرد: «رویدادهای ونزوئلا نمونهای عالی از ساختن صلح آمریکایی است.»
معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه بیان کرد: «تنها تضمین واقعی برای حفاظت قابل اعتماد از یک کشور، برخورداری از زرادخانه تسلیحات هستهای است.»
مدودف با بیان اینکه «در اروپای بهاصطلاح دموکراتیک، درباره آنچه در ونزوئلا رخ میدهد، سکوتی تقریباً کامل حاکم است»، گفت: «ترامپ بهتر بود همان میزان فعالیتی را که در ونزوئلا نشان داد، در جایی کاملاً دیگر به نمایش میگذاشت.»
مدودف در پایان با لحنی کنایهآمیز درباره اقدامات آمریکا در ونزوئلا، آن را گامی درخشان دیگر در مسیر دریافت جایزه صلح نوبل دانست.
در پی تحولات اخیر در ونزوئلا، تظاهراتی در کاراکاس، پایتخت این کشور، برگزار شد و معترضان با حضور در خیابانها، حمایت خود را از «نیکلاس مادورو» اعلام کرده و خواستار بازگشت وی به قدرت شدند.
منابع خبری از مشارکت استاندار کاراکاس در جریان اعتراضات در این منطقه در حمایت از نیکولاس مادورو خبر دادند.
بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، استاندار کاراکاس اعلام کرد، مردم صدای خود را بلند کردهاند و شعار «تا بازگشت رئیسجمهور از خیابانها خارج نخواهیم شد» سر دادند.
استاندار کاراکاس در جمع معترضان اعلام کرد: «مردم ما آزاد هستند و تسلیم نخواهند شد. ما خواستار آزادی فوری نیکولاس مادورو هستیم و تا زمانی که وی به میهن بازنگردد، از خیابانها خارج نخواهیم شد.»
معترضان در کاراکاس با سر دادن شعارهایی تاکید کردند که مردم و دولت در کنار هم و تحت رهبری مادورو ایستادهاند.
آنها اعلام کردند: «مردم در کنار رئیسجمهور هستند و تا بازگشت وی به میهن، از خیابانها خارج نخواهند شد.»
شهردار کاراکاس با حضور در جمع معترضان حمایت خود را از مادورو و مردم ونزوئلا اعلام کرد.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که تنشها در ونزوئلا همچنان ادامه دارد و مردم این کشور خواستار بازگشت ثبات و امنیت به کشور خود هستند.
شبکۀ آمریکایی ایبیسی به نقل از منابعی آگاه گزارش داد که مادورو با هواپیما درحال انتقال به نیویورک است.
دادستان کل آمریکا هم گفته که برای مادورو در ناحیۀ جنوبی نیویورک کیفرخواست قضایی صادر شده است.
دولت مکزیک اعلام کرد: حمله آمریکا به ونزوئلا نقض منشور سازمان ملل متحد است.
«کلودیا شینباوم» رئیسجمهوری مکزیک اعلام کرد که دولت او بهشدت اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا را محکوم و مردود میداند.
وی گفت: حملات علیه ونزوئلا نقض منشور سازمان ملل متحد بهشمار میرود.
وزارت امور خارجه مکزیک نیز در بیانیهای اعلام کرد: دولت مکزیک بهشدت اقدامات نظامی یکجانبه علیه ونزوئلا را محکوم و مردود میداند. این اقدام، نقض آشکار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است.
در این بیانیه آمده است: مذاکره تنها راههای مشروع و مؤثر برای حل اختلافات موجود هستند و مکزیک آمادگی خود را برای میانجیگری اعلام میکند.
دادستان کل آمریکا گفت: رئیسجمهوری ونزوئلا و همسرش به اشد مجازات خواهند رسید.
پاملا باندی دادستان کل آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در حوزه قضائی جنوب نیویورک تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان کل آمریکا، رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش را به نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم کرد.
در شرایطی که ربایش مقام ارشد یک کشور، نقض فاحش حقوق بین الملل است، باندی افزود: مادورو و همسرش به زودی در دادگاههای آمریکا به اشد مجازات خواهند رسید.
«دیوسدادو کابیو» وزیر کشور ونزوئلا امروز (شنبه) گفت که کشورش بر موج حملات نظامی آمریکا که به گفته واشنگتن شامل دستگیری رئیس جمهور نیکلاس مادورو نیز میشود، «غلبه خواهد کرد».
وزیر کشور ونزوئلا در یک پخش تلویزیونی محلی گفت: «در پایان این حملات، ما غلبه خواهیم کرد»
به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام ارشد دولت کاراکاس همچنین افزود: «این اولین نبرد علیه ونزوئلا نیست. ما توانستهایم تحت هر شرایطی زنده بمانیم.»
این اظهارات از سوی وزیر کشور ونزوئلا در حالی مطرح شده که اوایل امروز حملات هوایی و زمینی آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه کاراکاس انجام شد.
دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش میداند.
طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.
دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش میداند.
صعب به برکناری و بازداشت موقت هوگو چاوز در آوریل ۲۰۰۲ و بازگشت دوباره او به قدرت اشاره کرد و آن را لحظهای تعیینکننده در تاریخ سیاسی ونزوئلا دانست.
وی از مقامات دولتی و دادستانهای ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.
دادستان کل ونزوئلا گفت: از سازمان ملل در این لحظه میخواهم که زبان بگشاید. نهادهای بینالمللی حقوق بشر کجا هستند که نسبت به این عملیات بزدلانه که جان بیگناهان را گرفته و رئیسجمهور و همسرش را ربوده، واکنش نشان دهند؟
صعب همچنین از مردم خواست که در برابر انتشار اخبار جعلی آرامش و هوشیاری خود را حفظ کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد مادورو و همسرش دستگیر و از این کشور منتقل شدهاند.
کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.
یک سناتور آمریکایی به نقل از وزیر خارجه این کشور ادعا کرد که پس از بازداشت رئیسجمهوری ونزوئلا، اقدام دیگری در پیش نیست.
سناتور مایک لی، عضو سنای آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور به او اطلاع داده است که نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا بازداشت شده و برای رسیدگی به اتهامات کیفری محاکمه خواهد شد.
لی گفت: پس از اقدام میدانی شب گذشته، مستقیماً با روبیو گفتوگو کرده است.
سناتور لی در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: روبیو به من اطلاع داد که مادورو توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده تا در این کشور، بابت اتهامات کیفری محاکمه شود و اقدام میدانی که شب گذشته، شاهد آن بودیم برای حفاظت و دفاع از افرادی بهکار گرفته شد که در حال اجرای حکم بازداشت بودند.
این سناتور افزود: این اقدام «احتمالاً» در چارچوب اختیارات ذاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ذیل اصل دوم قانون اساسی برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملهای بالفعل یا قریبالوقوع قرار میگیرد.
لی به نقل از روبیو نوشت: اکنون که مادورو در بازداشت آمریکا است، انتظار نمیرود اقدام دیگری در ونزوئلا صورت گیرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد مادورو و همسرش دستگیر و از این کشور منتقل شدهاند.
مقامات ونزوئلایی، نداشتن دسترسی به رئیسجمهوری این کشور را تأیید کرده و از آمریکا خواسته اند درباره زنده بودن مادورو، مدرک ارائه کند.
کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.
وزارت امور خارجه اسپانیا در واکنش به تنشهای اخیر در عرصه بینالمللی، بیانیهای صادر و در آن بر ضرورت کاهش تنش و خویشتنداری تأکید کرد.
وزارت امور خارجه اسپانیا با انتشار بیانیهای، از تمامی طرفهای درگیر در بحران اخیر خواست تا خویشتنداری کرده و به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد احترام بگذارند.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، این وزارتخانه همچنین آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه تلاش و میانجیگری به منظور دستیابی به راهحلی صلحآمیز و مذاکرهای برای بحران کنونی اعلام کرد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه آلمان در واکنش به اوضاع کنونی ونزوئلا، بیانیهای صادر و در آن نگرانی عمیق خود را از تحولات اخیر ابراز داشت.
این وزارتخانه تأکید کرد که با توجه به اهمیت موضوع، تیم ویژهای تشکیل خواهد شد تا به بررسی بیشتر این بحران و یافتن راهکارهای مناسب بپردازد.
دولت ونزوئلا ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی آمریکا به خاک این کشور، اعلام کرد که «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»
در پی حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا، نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل با ارسال نامهای رسمی به رئیس شورای امنیت، خواستار مداخله فوری برای توقف «تجاوزات جنایتکارانه» واشنگتن شد.
در پی حملات موشکی و هوایی ارتش آمریکا به خاک ونزوئلا در بامداد ۳ ژانویه ۲۰۲۶، نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل متحد با ارسال نامهای اضطراری به «ابوبکر ظاهر عثمان»، رئیس دورهای شورای امنیت، شکایت رسمی خود را ثبت کرد.
«ساموئل مونکادا»، سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل، عصر شنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در مواجهه با تجاوز جنایتکارانهای که توسط دولت ایالات متحده علیه میهن صورت گرفته است، ما درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را دادهایم؛ نهادی که مسئول اجرای حقوق بینالملل است. هیچ حمله بزدلانهای توان مقابله با قدرت این ملت را نخواهد داشت و ما پیروز خواهیم شد.»
در این نامه که به امضای سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل رسیده، آمده است: «نیروهای نظامی ایالات متحده مجموعهای از حملات مسلحانه وحشیانه، توجیهناپذیر و یکجانبه را علیه مناطق غیرنظامی و نظامی کاراکاس (پایتخت) و ایالتهای میراندا، آراگوآ و لاگوایرا انجام دادهاند.»
کاراکاس در این مکاتبه رسمی تاکید کرده است که اقدامات واشنگتن نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهاست. در این نامه آمده است: «این حمله نظامی علیه کشوری صورت گرفته که در صلح کامل به سر میبرد و در بیش از ۲۰۰ سال تاریخ جمهوری خود، هرگز سنت صلحطلبانه بینالمللیاش را نقض نکرده است.»
ونزوئلا در نامه خود به شورای امنیت، هدف آمریکا از این «جنگ استعماری» را نابودی نظام جمهوری، تحمیل یک «دولت دستنشانده» و غارت منابع طبیعی ونزوئلا، از جمله بزرگترین ذخیره نفت جهان، عنوان کرده است.
دولت ونزوئلا در پایان این نامه، چهار درخواست مشخص را از شورای امنیت مطرح کرده است: ۱. تشکیل جلسه اضطراری برای بررسی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا. ۲. محکومیت رسمی تجاوزات ایالات متحده علیه مردم و دولت ونزوئلا. ۳. درخواست توقف فوری حملات مسلحانه واشنگتن. ۴. اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن دولت آمریکا در قبال جنایات انجام شده.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از حملات آمریکا به ونزوئلا خواستار خویشتنداری شد و گفت «تحت هر شرایطی» اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل باید رعایت شود.
این اظهارات از سوی «کایا کالاس» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی مطرح شده که اوایل صبح امروز (شنبه) به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، نیروهای این کشور حملاتی علیه ونزوئلا انجام دادند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «من با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و سفیرمان در کاراکاس صحبت کردهام. اتحادیه اروپا از نزدیک اوضاع ونزوئلا را زیر نظر دارد.»
وی همچنین نوشت: «امنیت شهروندان اتحادیه اروپا در این کشور اولویت اصلی ماست.»
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیهای رسمی، ضمن محکوم کردن تهاجم نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا، آن را اقدامی تهاجمی و غیرقانونی علیه یک کشور دارای حاکمیت دانست.
وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا بیانیهای بر تارنمای خود منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که مسکو حملات نظامی به ونزوئلا را نقض فاحش منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل تلقی میکند. روسیه تاکید کرده است که متوسل شدن به زور برای دستیابی به اهداف سیاسی، هیچگونه توجیه قانونی ندارد.
دستگاه دیپلماسی روسیه در این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد: «چنین اقداماتی نه تنها حاکمیت ونزوئلا را هدف قرار داده، بلکه امنیت و ثبات کل منطقه آمریکای لاتین را به خطر انداخته است.»
وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: «دلایلی که برای توجیه چنین اقداماتی ارائه میشود، قابل قبول نیستند. کینه ایدئولوژیک بر عملگرایی تجاری، آمادگی برای ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و پیشبینیپذیری غلبه کرده است. آمریکای لاتین باید به عنوان منطقهای صلحآمیز باقی بماند، همانطور که در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود. باید حق تعیین سرنوشت ونزوئلا توسط خود و بدون هیچ گونه مداخله مخرب، به ویژه مداخله نظامی از خارج، تضمین شود.»
در بخش دیگری از این بیانیه، مسکو از جامعه جهانی خواست تا این «عمل تجاوزکارانه» را محکوم کنند. روسیه بر ضرورت حل و فصل بحرانها از طریق ابزارهای دیپلماتیک و گفتوگوهای درون-ونزوئلایی بدون دخالت خارجی تاکید کرده و هشدار داد که تشدید تنشهای نظامی میتواند پیامدهای غیرقابلپیشبینی برای نظم جهانی داشته باشد.
وزارت خارجه روسیه در آخر تأکید کرد: «روی همبستگی خود با مردم ونزوئلا تأیید میکنیم و از مسیر رهبری بولیواری آنها که به دفاع از منافع ملی و حاکمیت کشور میپردازد، حمایت میکنیم. از بیانیه مقامات ونزوئلا و رهبری کشورهای آمریکای لاتین درباره برگزاری فوری جلسه شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکنیم.»
وزیر خارجه ایالات متحده به سناتور جمهوری خواه گفته «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا برای برگزاری دادگاه در آمریکا برای آنچه «ارتکاب جرایم» خوانده، دستگیر شده و هیچ اقدام نظامی دیگری انتظار نمیرود.
«مایک لی» سناتور جمهوری خواه آمریکایی با بیان اینکه به صورت تلفنی با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره تحولات ونزووئلا صحبت کرده، گفت: «روبیو به من اطلاع داد که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا توسط پرسنل آمریکایی دستگیر شده است تا به اتهامات جنایی در ایالات متحده محاکمه شود و اقدامی که امشب شاهد آن بودیم برای محافظت و دفاع از کسانی بود که حکم دستگیری را اجرا میکردند.»
وی در ادامه در پیام توئیتری خود نوشت: «این اقدام احتمالا در چارچوب اختیارات ذاتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و طبق ماده دوم قانون اساسی برای محافظت از پرسنل آمریکایی در برابر حمله واقعی یا قریب الوقوع قرار دارد. از شما، مارکو روبیو متشکرم که مرا در جریان گذاشتید.»
این درحالیست که این سناتور جمهوری خواه آمریکایی پیش از این در همین پیامرسان نوشته بود: «من مشتاقانه منتظرم بدانم که چه چیزی، اگر اصلا وجود داشته باشد، میتواند این اقدام حمله نظامی به ونزوئلا را از نظر قانون اساسی در غیاب اعلام جنگ یا مجوز استفاده از نیروی نظامی توجیه کند.»
منابعی در داخل اپوزیسیون ونزوئلا به اسکاینیوز اعلام کردهاند که معتقدند دستگیری نیکلاس مادورو در چارچوب یک «خروج مذاکرهشده» انجام شده است.
وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که کشورش مورد حمله و تجاوز از سوی آمریکا قرار گرفته و این بزرگترین حملهای است که این کشور تاکنون با آن مواجه شده است.
وزیر دفاع ونزوئلا بعد از آنکه ترامپ مدعی شد نیکلاس مادرو تو سط نظامیان آمریکایی ربوده شده، اعلام کرد که مردم متحد هستند و برای جلوگیری از این تجاوز مقاومت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: ما مذاکره نخواهیم کرد، ما امتیاز نخواهیم داد و در نهایت پیروز خواهیم شد.
او گفت: ما به دفاع از ملت مان ادامه خواهیم داد و درباره آزادی و استقلال ونزوئلا مسامحه نخواهیم کرد. دشمن به دنبال ایجاد رعب و هرج و مرج در کشور ماست. ما مقاومت خواهیم کرد و از کشورمان علیه تجاوز خارجی دفاع خواهیم کرد.
وزیر دفاع ونزوئلا افزود: بسیج عمومی اعلام شده و همه در راستای اجرای دستورات فرمانده کل حرکت خواهند کرد. هماهنگی برای دفاع از اراضی ونزوئلا وجود دارد و هدف مقابله با خطر امپریالیسم است. در این نبرد فائق و پیروز خواهیم شد.
در پی ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا، معاون مادورو، با ابراز بیاطلاعی از مکان استقرار او، خواستار ارائه مستنداتی مبنی بر سلامت و حیات او شد.
در پی ادعای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستگیر شدن «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، «دلسی رودریگز»، معاون رئیسجمهور ونزوئلا، اعلام کرد که در حال حاضر موقعیت مکانی مادورو نامشخص است.
طبق گزارش پایگاه خبری «الکوپرانته»، رودریگز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت رئیسجمهور ونزوئلا، از دولت ایالات متحده خواست تا هرچه سریعتر «نشانه حیات» و مستنداتی که سلامت وی را تایید کند، ارائه دهد.
وی این اقدام واشنگتن را نقض تمام معاهدات بینالمللی توصیف کرد.
رودریگز همچنین تاکید کرد که مسئولیت جان رئیسجمهور ونزوئلا بر عهده دولت آمریکاست.
واکنش خاویر میلی رئیس جمهور راست افراطی آرژانتین به ادعای بازداشت مادورو: آزادی پیش میرود؛ زندهباد آزادی!
منابع آگاه در گفتگو با شبکه سی ان ان اعلام کردند که دولت ترامپ کمیته نیروهای مسلح سنا را پیش از اجرای عملیات نظامی در ونزوئلا در جریان قرار نداده بود.
به نوشته سیانان مقامات دولت ترامپ متعهد نشدهاند که پیش از حملات زمینی احتمالی در ونزوئلا، کمیتههای کنگره را مطلع کنند، اگرچه برخی از قانونگذاران اصرار دارند که باید پیش از اقدام نظامی به آنان اطلاع داده شود.
در پی حملات هوایی آمریکا به پایتخت ونزوئلا، مقامات این کشور از تسلط کامل نیروهای نظامی و امنیتی بر اوضاع و برقراری نظم در شهر خبر میدهند.
«خوآن رومرو خیمنز»، عضو مجمع ملی ونزوئلا، اعلام کرد که با وجود حملات انجام شده آمریکا علیه نقاطی از ونزوئلا، وضعیت در پایتخت و سایر مناطق این کشور تحت کنترل قرار دارد.
طبق گزارش شبکه روسی «راشاتودی» خیمنز در گفتوگو با رسانههای محلی تاکید کرد: «نیروهای دفاعی ونزوئلا بلافاصله پس از وقوع حملات فعال شده و طبق پروتکلهای از پیش تعیینشده وارد عمل شدند.»
وی افزود که در حال حاضر نیروهای پلیس و واحدهای ارتش برای حفظ نظم و امنیت در سراسر شهر مستقر هستند.
شبکه روسی در ادامه گزارش خود اعلام کرد: «تصاویر و ویدئوهای منتشر شده توسط رسانهها نشان میدهد که ساعاتی پس از بمبارانهای سنگین، سکوت عجیبی بر فضای کاراکاس حاکم شده است. اگرچه آثار انفجارها و ستونهای دود در برخی مناطق همچنان به چشم میخورد، اما گزارشهای میدانی حاکی از توقف درگیریهای مستقیم و حضور پررنگ نیروهای امنیتی در نقاط استراتژیک پایتخت است.»
در پی گزارشها از آغاز تهاجم آمریکا به خاک ونزوئلا و وقوع انفجارهای مهیب در کاراکاس، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با انتقادی تند از عملکرد رئیس جمهور این کشور، نسبت به عواقب ورود واشنگتن به یک «ماجراجویی احمقانه» جدید هشدار داد.
«برایان شاتز» سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، در واکنش به تحولات اخیر در کاراکاس، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ایالات متحده هیچ منفعت ملی حیاتی در ونزوئلا ندارد که بخواهد وقوع یک جنگ را توجیه کند.»
این قانونگذار آمریکایی با انتقاد شدید از سیاستهای «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، افزود: «ما باید تا الان یاد میگرفتیم که در یک ماجراجویی احمقانه دیگر گرفتار نشویم. او (ترامپ) حتی به خود زحمت نمیدهد که به مردم آمریکا بگوید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
همزمان با این موضعگیریها، دولت ونزوئلا بهطور رسمی اعلام کرد که آمریکا علیه کاراکاس و ایالتهای «میراندا»، «آراگوآ» و «لاگوایرا» حملات هوایی و موشکی انجام داده است. در پی این حملات، «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، فرمان وضعیت فوقالعاده در سراسر این کشور را امضا کرد.
اگرچه گزارشهای رسانهای و تایید برخی مقامات آمریکایی از دخالت نظامی آمریکا حکایت دارد، اما دولت ایالات متحده هنوز بهطور علنی و رسمی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
برایان شاتز از نخستین مقامات رسمی در واشنگتن است که نسبت به عواقب این تنشآفرینی هشدار داده و آن را «ماجراجویی احمقانه» توصیف کرده است.
در پی حملات اخیر آمریکا به ونزوئلا، جنبش جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیههایی، این اقدام را به شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم و دولت ونزوئلا اعلام کردند.
جنبش جهاد اسلامی در واکنش به حملات اخیر آمریکا به ونزوئلا در بیانیهای اعلام کرد: «ما حمله کینهتوزانه آمریکا به جمهوری ونزوئلا و حملات هوایی به کاراکاس و مردم وفادار آن را محکوم میکنیم.»
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، ر این بیانیه همچنین آمده است، این اقدام، نشاندهنده اهداف سلطهجویانه، اشغالگری و اعمال سیطره و کنترل از طریق زور و خشونت است و ادامه سیاستهای امپریالیستی برای مطیع کردن ملتها و غارت منابع آنها میباشد.
جنبش جهاد اسلامی همچنین تأکید کرد: «ما همبستگی کامل خود را با مردم ونزوئلا و دولت مشروع آن به رهبری نیکولاس مادورو در برابر این کمپین خصمانه و متجاوزانه را اعلام میداریم.»
در همین اثنا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز در بیانیهای جداگانه، با شدیدترین الفاظ، حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد.
این جبهه اعلام کرد: «ما حمایت کامل و بیقید و شرط خود را از ونزوئلا و در رأس نیکولاس مادورو اعلام میداریم.»
جبهه خلق برای آزادی فلسطین ادامه داد: «ونزوئلا که همواره حامی مسائل مستضعفان بوده، اکنون بهای مواضع اصولی خود در رد سلطهگری و استعمار را میپردازد.»
این جبهه فلسطینی افزود: «این حمله به ونزوئلا از نظر ماهیت و اهداف، شبیه به حمله شنیع صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.»
این واکنشهای تند گروههای فلسطینی در حالی صورت میگیرد که گزارشها از وقوع انفجارهای مهیب در کاراکاس و پرواز جنگندهها بر فراز پایتخت ونزوئلا حکایت دارد.
دولت ونزوئلا نیز در اولین واکنش رسمی خود به این تحولات، ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی آمریکا به خاک این کشور، اعلام کرد که «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»
یک منبع آگاه صبح امروز (شنبه) به شبکه خبری سی.ان.ان گفت که کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از قبل از هرگونه اقدام نظامی احتمالی در ونزوئلا مطلع نشده بود.
مقامات دولت ترامپ متعهد نشدهاند که کمیتههای کنگره را پیش از حملات زمینی احتمالی در جریان قرار دهند، با وجود اینکه برخی از قانونگذاران اصرار دارند که قبل از اقدام نظامی باید از آنها مطلع شوند.
به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، ونزوئلا پس از انفجارهایی که اوایل امروز این کشور را لرزاند، از «تجاوز نظامی» ارتش آمریکا خبر داد.
کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده یک کمیته دائمی قدرتمند است که بر وزارت دفاع، سیاست امنیت ملی، تحقیقات نظامی، انرژی هستهای و مزایای اعضای ارتش نظارت دارد.
این کمیته نقش مهمی در تهیه پیشنویس قانون سالانه مجوز دفاع ملی که بودجه و سیاستهای دفاعی را تصویب میکند، ایفا میکند اما حالا این کمیته اعلام کرده که از قبل بابت دستور حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ونزوئلا مطلع نشده است.
دولت ونزوئلا در واکنش به حملات هوایی به این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: هدف از این حمله تلاش برای شکست استقلال سیاسی ونزوئلا و محکوم به شکست است. تلاش برای تحمیل جنگ استعماری برای براندازی نظام جمهوری و تغییر نظام ونزوئلا با کمک اولیگاریشی فاشیست محکوم به شکست است.
متن این بیانیه به این شرح است؛
جمهوری بولیواری ونزوئلا در حضور جامعه بینالمللی، تجاوز نظامی شدید دولت فعلی ایالات متحده آمریکا علیه خاک ونزوئلا و جمعیت آن در مناطق غیرنظامی و نظامی کاراکاس، پایتخت جمهوری، و ایالتهای میراندا، آراگوا و لا گوایرا را محکوم میکند.
این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مواد ۱ و ۲ آن است که احترام به حاکمیت، برابری قانونی دولتها و ممنوعیت استفاده از زور را تضمین میکند.
چنین تجاوزی صلح و ثبات بینالمللی، به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید میکند و جان میلیونها نفر را به طور جدی به خطر میاندازد.
هدف این حمله چیزی جز تصرف منابع استراتژیک ونزوئلا، به ویژه نفت و مواد معدنی آن، و تلاش برای شکستن استقلال سیاسی این کشور با توسل به زور نیست.
آنها موفق نخواهند شد. پس از بیش از دویست سال استقلال، مردم و دولت مشروع آنها همچنان در دفاع از حاکمیت و حق مسلم تعیین سرنوشت خود ثابت قدم هستند.
تلاش برای تحمیل یک جنگ استعماری برای نابودی شکل جمهوری حکومت و تحمیل تغییر رژیم، در اتحاد با الیگارشی فاشیستی، مانند تمام تلاشهای قبلی شکست خواهد خورد.
از سال ۱۸۱۱، ونزوئلا با امپراتوریها مقابله کرده و آنها را شکست داده است. هنگامی که قدرتهای خارجی در سال ۱۹۰۲ سواحل ما را بمباران کردند، رئیس جمهور سیپریانو کاسترو اعلام کرد: پای گستاخانه بیگانه خاک مقدس سرزمین پدری را بیحرمت کرده است.
امروز، با روحیه بولیوار، میراندا و آزادیخواهان ما، مردم ونزوئلا بار دیگر برای دفاع از استقلال خود در برابر تجاوز امپریالیستی قیام میکنند.
دولت بولیواری از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی در کشور میخواهد که برنامههای بسیج را فعال کرده و این حمله امپریالیستی را رد کنند.
مردم ونزوئلا و نیروهای مسلح ملی بولیواری آنها، در وحدت کامل مردمی-نظامی-پلیسی، برای تضمین حاکمیت و صلح مستقر شدهاند. همزمان، دیپلماسی صلح بولیواری شکایات مربوطه را در شورای امنیت سازمان ملل، دبیرکل آن سازمان، CELAC، و جنبش عدم تعهد مطرح خواهد کرد و خواستار محکومیت و پاسخگویی دولت ایالات متحده خواهد شد.
رئیس جمهور نیکولاس مادورو دستور داده است که تمام برنامههای دفاع ملی در زمان و شرایط مناسب، با رعایت دقیق مفاد قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، قانون اساسی در مورد وضعیت اضطراری و قانون اساسی امنیت ملی، اجرا شوند.
در همین راستا، رئیس جمهور نیکولاس مادورو فرمان اعلام وضعیت آشوب خارجی در سراسر قلمرو ملی را امضا و دستور اجرای آن را صادر کرده است تا از حقوق مردم، عملکرد کامل نهادهای جمهوری و انتقال فوری به مبارزه مسلحانه محافظت شود. کل کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.
به همین ترتیب، استقرار فوری فرماندهی دفاع جامع ملت و نهادهای حاکم برای دفاع جامع در تمام ایالتها و شهرداریهای کشور دستور داده شده است.
ونزوئلا با پایبندی کامل به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع از خود را برای محافظت از مردم، قلمرو و استقلال خود محفوظ میدارد. ما از مردم و دولتهای آمریکای لاتین، کارائیب و جهان میخواهیم که با همبستگی فعال علیه این تجاوز امپریالیستی بسیج شوند.
همانطور که فرمانده عالی هوگو چاوز گفت،در مواجهه با هرگونه مشکل جدید، هر چقدر هم که بزرگ باشد، پاسخ همه میهنپرستان... وحدت، مبارزه، نبرد و پیروزی است.
خبرنگار شبکه خبری سی.بی.اس امروز (شنبه) در پیامی در شبکه خبری ایکس (توئیتر) افشا کرد این دونالد ترامپ بود که دستور انجام حملاتی علیه اهدافی در داخل خاک ونزوئلا را صادر کرد.
«جنیفر جیکوبز» خبرنگار شبکه خبری سی.بی.اس در این پیام در ایکس همچنین نوشت: «مقامات آمریکایی اعلام کردند که رئیس جمهور ترامپ دستور حمله به اماکنی در داخل ونزوئلا از جمله تاسیسات نظامی را صادر کرده است، این در حالیست که دولت آمریکا اوایل امروز کمپین خود علیه رئیس جمهور نیکولاس مادورو را تشدید کرده است.»
این خبرنگار همچنین در بخش دیگری از پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات آمریکایی به سی.بی.اس گفتند که ترامپ چند روز پیش به ارتش آمریکا چراغ سبز برای انجام حملات زمینی در ونزوئلا نشان داد. منابع گفتند که ایالات متحده در روز کریسمس آماده بود، اما حملات هوایی در نیجریه علیه اهداف داعش در اولویت قرار گرفت.»
وی ادامه داد: «روزهای پس از کریسمس، پنجرههای حمله بالقوه بیشتری را باز کرد، اما این عملیات تا حدودی به دلیل آب و هوا به تعویق افتاد. ارتش آمریکا خواهان شرایط آب و هوایی بود که برای موفقیت ماموریت مفید باشد.»
پیش از این، جیکوبز گزارش داده بود که مقامات دولت ترامپ از گزارشهای مربوط به انفجارها و پرواز هواپیماها بر فراز کاراکاس، پایتخت ونزوئلا در اوایل صبح امروز مطلع بودهاند. تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی در این مورد منتشر نشده است.
شبکه الجزیره به نقل از رسانههای ونزوئلایی گزارش داد که یکی از اهداف حملات آمریکا منزل مسکونی وزیر دفاع این کشور بوده است.
تاکنون دولت ونزوئلا جزئیاتی درباره این حمله یا میزان خسارات احتمالی منتشر نکرده و واشنگتن نیز بهطور رسمی مسئولیت یا ابعاد این عملیات را تأیید نکرده است.
وزارت خارجه ایران در بیانیه ای تهاجم غیر قانونی آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد و نوشت: شورای امنیت باید برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا به ونزوئلا تلاش کند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
۱۴۰۴/۱۰/۱۳
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را بهشدت محکوم میکند.
حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بینالملل بهویژه بند ۴ ماده ۲ منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فوراً از سوی سازمان ملل متحد و همه دولتهایی که دغدغه حاکمیت قانون، صلح و امنیت بینالمللی دارند، صریحاً محکوم شود.
تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بینالملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولتها و سازمانهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکابی در جریان این تجاوز نظامی تأکید میکند.
المیادین از دست کم هشت حمله به قلب پایتخت و برخی مناطق دیگر خبر داد و اعلام کرد که منطقه لاگویرا در نزدیکی فرودگاه هدف قرار گرفت.
خبرگزاری راشاتودی اعلام کرد که آمریکا منطقه «فورت تیونا» محل ساختمان وزارت دفاع ونزوئلا را هدف قرار داده و صدای انفجارهای متعدد از این منطقه شنیده میشود.
سی بی اس گزارش داد که مقامات دولت ترامپ در جریان گزارش های مربوط به انفجارها و پرواز جنگنده ها بر فراز کاراکاس قرار گرفته اند.
در پی وقوع انفجارهایی در کاراکاس، شبکه فاکسنیوز خبر داده حملات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در حال انجام است.
رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی روز شنبه از وقوع انفجارهای قوی در مناطقی از کارکاس، پایتخت ونزوئلا خبر میدهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته حداقل هفت انفجار و پرواز هواپیماها در ارتفاع کم در حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شنیده شد.
دولت ونزوئلا هنوز درباره این اتفاق اظهارنظر نکرده است.
طبق این گزاش، این رویدادها در حالی رخ میدهد که ارتش آمریکا طی روزهای اخیر قایقهایی را که ادعا کرده در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، هدف قرار داده است.
روز جمعه، ونزوئلا اعلام کرد که آماده مذاکره با آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر است. «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا همچنین گفت که آمریکا تلاش میکند دولت این کشور را تغییر دهد و از طریق فشارهای چندماهه که از استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب در ماه اوت آغاز شد به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا دسترسی پیدا کند.
طبق تصاویر منتشر شده، انفجارهایی در کاراکاس همزمان با پرواز بالگردهایی که گفته شده آمریکایی هستند، به وقوع پیوسته و ستونهایی از دود در برخی مناطق به چشم میخورد.
رئیس جمهور کلمبیا در پیامی به حملات هوایی به کاراکاس واکنش نشان داد.
«گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا در این پیام در ایکس نوشت: «کاراکاس همین الان هدف حمله قرار گرفت. این هشداری برای جهان است.»
وی در ادامه مطلب خود نوشت: «ونزوئلا همین الان هدف حمله قرار گرفت. آنها با موشکهایشان کاراکاس، پایتخت ونزوئلا را هدف قرار دادند. سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان ملل باید فورا نشستی برگزار کنند.»
پترو در پیام دیگری نوشت: «کلمبیا از دیروز عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است و باید فوراً جلسهای تشکیل دهد.»
ولت ونزوئلا روز شنبه و در بیانیهای اعلام کرد «جمهوری بولیواری ونزوئلا تجاوز نظامی آمریکا علیه خاک و جمعیت ونزوئلا در مناطق غیرنظامی و نظامی شهرهای کاراکاس و میراندا، آراگوآ و لا گوایرا را در برابر جامعه بینالمللی رد، محکوم و تقبیح میکند.»
در ادامه این بیانیهکه توسط «ایوان خیل» وزیر خارجه ونزوئلا منتشر شده، آمده است: «این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مواد ۱ و ۲ آن است که احترام به حاکمیت، برابری قانونی دولتها و ممنوعیت استفاده از زور را تضمین میکند. چنین تجاوزی صلح و ثبات بینالمللی، به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید میکند و جان میلیونها نفر را در معرض خطر جدی قرار میدهد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف این حمله چیزی جز تصرف منابع استراتژیک ونزوئلا به ویژه نفت و مواد معدنی آن و تلاش برای تضعیف اجباری استقلال سیاسی این کشور نیست. آنها موفق نخواهند شد. پس از بیش از ۲۰۰ سال استقلال ونزوئلا، مردم و دولت مشروع این کشور همچنان در دفاع از حاکمیت و حق مسلم تعیین سرنوشت خود ثابت قدم هستند. تلاش برای تحمیل یک جنگ استعماری برای نابودی شکل جمهوری دولت و تحمیل تغییر رژیم، در اتحاد با الیگارشی فاشیستی، مانند تمام تلاشهای قبلی شکست خواهد خورد.»
دولت ونزوئلا تصریح کرده است: «از سال ۱۸۱۱، ونزوئلا با امپراتوریها روبرو شده و آنها را شکست داده است. هنگامی که در سال ۱۹۰۲ قدرتهای خارجی سواحل ما را بمباران کردند، رئیس جمهور "سیپریانو کاسترو" اعلام کرد که گستاخ بیگانه، خاک مقدس میهن را بیحرمت کرده است. امروز، با خلقوخوی بولیوار، میراندا و آزادیخواهان ما، مردم ونزوئلا دوباره برای دفاع از استقلال خود در برابر تجاوز امپریالیستی قیام میکنند.»
کاراکاس از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی ونزوئلا خواسته که «برنامههای بسیج عمومی را فعال کرده و این حمله امپریالیستی را محکوم کنند. مردم ونزوئلا و نیروهای مسلح ملی بولیواری، در اتحاد کامل مردمی-نظامی-پلیسی، برای تضمین حاکمیت و صلح مستقر شدهاند. همزمان، دیپلماسی صلح بولیواری شکایات مربوطه را به شورای امنیت سازمان ملل، دبیرکل آن سازمان، جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) و جنبش عدم تعهد ارائه خواهد داد و خواستار محکومیت و پاسخگویی دولت ایالات متحده خواهد شد.»
دولت ونزوئلا اعلام کرده «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا دستور داده که تمام برنامههای دفاع ملی در زمان و شرایط مناسب و با رعایت دقیق مفاد قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا اجرا شوند.
مادورو همچنین فرمان اعلام وضعیت اضطراری خارجی در سراسر کشور، برای حفاظت از حقوق مردم، عملکرد کامل نهادهای جمهوری و آغاز فوری مبارزه مسلحانه را امضا و دستور اجرای آن را صادر کرده است.
دولت ونزوئلا اعلام کرده که «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»
رئیس جمهور ونزوئلا همچنین دستور استقرار فوری فرماندهی دفاع یکپارچه ملت و نهادهای حاکم بر دفاع یکپارچه در تمام ایالتها و شهرداریهای کشور را صادر کرده است.
در این بیانیه تاکید شده که ونزوئلا، در انطباق کامل با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع برای محافظت از مردم، قلمرو و استقلال خود را محفوظ میدارد و از مردم و دولتهای آمریکای لاتین، کارائیب و جهان خواسته تا با همبستگی فعال علیه این تجاوز امپریالیستی بسیج شوند.
در پایان این بیانیه آمده است: همانطور که «هوگو چاوز» رئیس جمهور فقید ونزوئلا گفته بود: «در هر شرایطی از مشکلات جدید، هر چقدر هم که بزرگ باشند، واکنش همه میهن پرستان، وحدت، مبارزه، نبرد و پیروزی است.
میگل دیاس کانل برمودس، رئیسجمهور کوبا در واکنش به حملات آمریکا به ونزوئلا گفت، «منطقه صلح» (ZonaDePaz) ما به شکلی وحشیانه مورد تهاجم قرار گرفته است. این تروریسم دولتی علیه مردم شجاع ونزوئلا و علیه آمریکای ماست.
رئیسجمهور کوبا در پایان پیام خود با تکرار شعار انقلابی کوبا نوشت: «میهن یا مرگ؛ پیروز خواهیم شد.»
سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ پیوست.
خیلی شیک،با لباس های اتو کشیده
با موشک به پارلمان یک کشور حمله می شود
آن هم به چه بهانه ای مضحکی
مبارزه با مواد مخدر
تموم شد
مادورو دستگیر شد
بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد .
به جنگل حیوانات خوش آمدید. هر حیوانی که زور بیشتر داره حق دریدن حیوانات ضعیف را داره
ایران باید از این فرصت مغتنم استفاده کند و سریعا به اسرائیل حمله کند .
در کل دنیا در سال 2026 می سوزد.
در حال نمایش حقوق بشری
به دنیا
تنها راه صلح با امریکا تا دیر نشده
یعنی الزاماً جنگ رو به شکل جنگ آمریکا در عراق و افغانستان یا ویتنام نبینه نوع جدیدی از جنگ نیاز به نوع جدیدی از دفاع دارد
دموکراسی جعلی و عریان یانکی های گاوچرون را بی پرده و بی پروا نشان می دهد
اونم آمریکای ترامپ
اشتباه فاحش شما این است که زلنسکی و مادورو را یکسان می بینید
تروریستهای آمریکایی فقط زبان زور میفهمند
آمریکا نزدیک یک ماه هست که این همه نیرو برده تو اون منطقه بعد منتظر درخواست مادرو بوده برای مذاکره که حمله کنه !!!
بقیه نظراتتون هم همینقدر .. هست
تا کی افکار ابلهانه مذاکره طلبانه دارید.
مذاکره ابزاری برای سرگرم کردن کشورها و سپس حمله به آنهاست
به نیروهای نظامی حمله می کردند
امروز به پارلمان، دولت، خانه رئیس جمهور
ایجاد شده تا تکلیف این سگ یهودی را روشن کنیم
حمله ایران به اسرائیل قطعی است
بزرگوار ارزش پول یک کشور باید با کشورهای دیگه سنجیده بشه ببینی سقوط کرده یا نه نه اینکه چون قیمت طلا رفته بالا پس ارزش دلار کم شده
همدیگر را تیکه پاره می کنند.
جان بولتون
چه نتیحه ای حاصل میشه؟
دیدی چطوری اچمز شدید و هیچ راه پس و پیشی ندارید
متجاوز نمیتونه ناصح دیگران باشه