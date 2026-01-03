صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اولین ماموریت «اسپیس‌ایکس» در سال ۲۰۲۶

مرحله دوم فالکون ۹ حدود ۴.۵ دقیقه بعد محموله خود را که یک ماهواره نسل دوم COSMO-SkyMed برای آژانس فضایی ایتالیا و وزارت دفاع این کشور بود، در مدار پایین زمین قرار داد.
اولین ماموریت «اسپیس‌ایکس» در سال ۲۰۲۶

«اسپیس‌ایکس» ماهواره رصد زمین ایتالیا را در اولین ماموریت خود در سال ۲۰۲۶ به مدار زمین پرتاب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اولین ماموریت «اسپیس‌ایکس»(SpaceX) در سال جدید میلادی در روز دوم ژانویه انجام شد.

به نقل از اسپیس، یک موشک «فالکون ۹» (Falcon 9) ساعت ۲۱:۰۹ به وقت منطقه زمانی شرقی از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب شد و یک ماهواره رصد زمین متعلق به ایتالیا را به مدار زمین برد.

همان طور که برنامه‌ریزی شده بود، مرحله اول موشک حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب در پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ فرود آمد. به گفته اسپیس‌ایکس، این بیست‌ویکمین پرواز این تقویت‌کننده ویژه بود.

مرحله دوم فالکون ۹ حدود ۴.۵ دقیقه بعد محموله خود را که یک ماهواره نسل دوم COSMO-SkyMed برای آژانس فضایی ایتالیا و وزارت دفاع این کشور بود، در مدار پایین زمین قرار داد.

این ماهواره با استفاده از رادار دهانه مصنوعی، زمین را مورد بررسی قرار خواهد داد و در همه ساعت‌های روز و همه شرایط آب‌وهوایی، داده‌ها را از ارتفاع ۶۲۰ کیلومتری جمع‌آوری خواهد کرد.

به گفته یکی از کارشناسان آژانس فضایی اروپا، نسل دوم COSMO-SkyMed یک شبکه کوچک است که برای نظارت بر زمین به منظور پیشگیری از شرایط اضطراری، تدوین راهبرد، اهداف علمی و تجاری و ارائه داده‌ها در مقیاس جهانی برای پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از کاربردها طراحی شده است.

این کارشناس در ادامه گفت: از جمله این کاربردها می‌توان به مدیریت خطر، نقشه‌برداری، حفاظت از جنگل‌ها و محیط زیست، اکتشاف منابع طبیعی، مدیریت زمین، دفاع و امنیت، نظارت دریایی، مدیریت غذا و کشاورزی اشاره کرد.

تاکنون سه ماهواره نسل دوم COSMO-SkyMed به فضا پرتاب شده‌اند. اولین ماهواره در دسامبر ۲۰۱۹ با موشک «سایوز»(Soyuz) و دومی در ژانویه ۲۰۲۲ با موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب شدند.

 

