قیمت خودرو امروز 13 دی ماه

قیمت خودرو امروز 13 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که در یک ماه گذشته، بازار خودرو ایران وارد مرحله‌ای تازه از افزایش قیمت‌های ساختاری شده که ریشه آن در انباشت متغیرهای کلان و سیاستی قابل ردیابی است. پس از ماه‌ها فشرده‌سازی قیمت‌ها به‌واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، رشد مستمر تورم، افزایش نرخ ارز و جهش قیمت نهاده‌های تولیدی، فشار هزینه‌ای از سطح سیاست‌گذار به خودروساز و نهایتاً به بازار منتقل شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، این شرایط موجب شد نوسانات محدود ماه‌های قبل جای خود را به روندی پیوسته و رو به بالا بدهد، به‌طوری که حتی رکود تقاضای مصرفی نیز نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود. هم‌زمان، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و تشدید انتظارات تورمی بازار را از فاز کنترل مصنوعی خارج و وارد مرحله تعدیل ناگزیر قیمت‌ها کرده است. اما در یک ماه گذشته در بازار خودرو چه گذشت؟

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در یک ماه اخیر 340 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 260 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، پژو 207 اتوماتیک پانوراما نسبت به ماه گذشته 171 میلیون تومان گران شد تا با بهای یک میلیارد و 595 میلیون تومان خرید و فروش شود.

شاهین GL در مقایسه با ماه گذشته 228 میلیون تومان گران شد تا امروز با ارزش یک میلیارد و 338 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، اطلس G در بازه زمانی 30 روز گذشته 145 میلیون تومان گران شد و امروز روی شاخص 985 میلیون تومان ایستاد.



قیمت خودروهای مونتاژی

چانگان CS35 در یک ماه گذشته 510 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با ارزش 2 میلیارد و 960 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، هایما 8S نسبت به ماه گذشته افزایش بهای 75 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 995 میلیون تومان رسید.

لوکانو L7 نسبت به ماه پیشین 540 میلیون تومان گران شد تا امروز با قیمت چهار میلیارد و 200 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، فردا 511 در یک ماه اخیر رشد 275 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با ارزش یک میلیارد و 575 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، آریزو 8 که در ماه گذشته با نرخ سه میلیارد و 660 میلیون تومان معامله می‌شد، رشد 420 میلیون تومانی را تجربه کرد و به شاخص معاملاتی چهار میلیارد و 80 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، رسپکت 2 نسبت به ماه گذشته رشد بهای 370 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 2 میلیارد و 430 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.