بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور

امروز در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش پراکنده برف و باران ادامه خواهد داشت.
بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور

به گزارش تابناک؛ امروز در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش پراکنده برف و باران ادامه خواهد داشت.

فردا در برخی از مناطق خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارندگی روی می‌دهد و در سایر نقاط کشور پدیده خاصی نخواهیم داشت.

 

