ادعای عجیب زن ترک: من دختر ترامپ هستم!

نجلا اوزمن می گوید پس از مشاهده تصاویر ترامپ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷، مادر خوانده اش گفته پدر واقعی او ترامپ است. او گفته در آن مقطع تردید داشته، اما پس از تحقیق و ناکامی در برقراری ارتباط، مسیر قضایی را پی گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۳۶
| |
7937 بازدید
|
۴
ادعای عجیب زن ترک: من دختر ترامپ هستم!

یک زن ساکن آنکارا با طرح این ادعا که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، پدر بیولوژیکی اوست، در دادگاه خانواده درخواست رسیدگی قضایی و انجام آزمایش دی‌ان‌ای داده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ “نِجلا اوزمن” ۵۵ ساله با استناد به ابهام‌ها در ثبت احوال و روایت‌های خانوادگی، در دادگاه خانواده آنکارا دادخواست تعیین نسب ارائه کرده و خواستار انجام آزمایش دی‌ان‌ای از سوی ترامپ شده است.

این دادخواست در مرحله نخست رد شد و اوزمن پرونده را به دادگاه استیناف برد. او همچنین با همان ادعا، از طریق سفارت، دادخواست مشابهی را برای طرح در دادگاه خانواده در ایالات متحده ارسال کرده است.

اوزمن اعلام کرده است که در سال ۱۹۷۰ به دنیا آمده و مادر بیولوژیکی‌اش شهروند آمریکایی با نام سوفیا بوده است. به گفته او، مادرش وی را به زوج “دورسون” و” ساتی اوزمن” به فرزندخواندگی سپرده و به‌دلیل فوت فرزند پیشین آن خانواده، نام او در شناسنامه آنان ثبت شده است.

اوزمن افزوده است که پس از مشاهده تصاویر ترامپ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷، مادر خوانده اش گفته پدر واقعی او ترامپ است. او گفته در آن مقطع تردید داشته، اما پس از تحقیق و ناکامی در برقراری ارتباط، مسیر قضایی را پی گرفته است.

اوزمن در توضیح خواسته خود گفته است که قصد دارد با انجام آزمایش دی‌ان‌ای، نسبت واقعی را ثابت کند و تنها درخواستش دیدار رودررو و پذیرفته شدن در خانواده است. او بیان کرده است که فردی که او را بزرگ کرده، پیش‌تر در ناتو خدمت می‌کرده و در همان دوره با مادر بیولوژیکی‌اش آشنا شده‌اند و اطلاعاتی از وضعیت او به‌صورت مقطعی دریافت می‌شده، هرچند درباره صحت برخی روایت‌ها اطمینان ندارد.

این زن با اشاره به شباهت‌های ظاهری، از احساس نزدیکی با ترامپ سخن گفته و ابراز امیدواری کرده است که نتیجه پرونده در سال ۲۰۲۶ برای او خوشایند باشد. او همچنین گفته در صورت اثبات ادعا، تمایل دارد در کنار پدرش زندگی کند، هرچند تأکید کرده است که به ترکیه و فرهنگ آن وابسته است.

این پرونده با محوریت درخواست آزمایش دی‌ان‌ای و تعیین نسب، در ترکیه و به‌طور موازی از مسیرهای دیپلماتیک در آمریکا دنبال می‌شود. 

برچسب ها
زن ترک ترامپ دختر ترامپ فرزند بیولوژیک آزمایش دی ان ای خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
28
پاسخ
خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
22
پاسخ
عشششششششششششششششششششششششششق به ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
30
پاسخ
حالا که هر کی هر کیه منم نوه بیل گیتس هستم ، چه آدمهای احمقی می‌بینیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
17
پاسخ
خب مبارکه
