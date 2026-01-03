صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دلیل دردناک شدن انگشت موقع باز و بسته کردن

درد هنگام خم شدن انگشت دست، بدون ضربه، تورم قابل توجه یا علائم خارجی، اغلب به دلایل زیر رخ می‌دهد  اما شایع ترین علت، انگشت ماشه‌ای (Trigger Finger یا تریگر فینگر)  است.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۳۲
| |
1736 بازدید
دلیل دردناک شدن انگشت موقع باز و بسته کردن
به گزارش تابتاک، این شایع‌ترین علت است. التهاب و تورم غلاف تاندون خم‌کننده انگشت باعث می‌شود تاندون به سختی حرکت کند. 
 
- علائم این مشکل معمولا چنین است: درد در پایه انگشت (کف دست)، احساس گیر کردن یا قفل شدن انگشت هنگام خم شدن، صدای کلیک یا تقه، سفتی صبحگاهی (بدتر بعد از استراحت). 
- علت: حرکات تکراری دست، دیابت، آرتریت روماتوئید، یا بدون دلیل واضح (شایع در زنان بالای ۵۰ سال). 
- بدون علائم خارجی واضح مانند کبودی یا تورم شدید.
 
اکر درد بیشتر هنگام باز کردن (صاف کردن یا بازگشت به حالت اولیه) انگشت رخ می‌دهد، این علامت بسیار کلاسیک و شایع برای انگشت ماشه‌ای (Trigger Finger یا تریگر فینگر) است.
 
درمان‌های خانگی برای انگشت ماشه‌ای (تریگر فینگر)درمان‌های خانگی اغلب برای موارد خفیف تا متوسط مؤثر هستند و می‌توانند التهاب تاندون را کاهش دهند، حرکت را بهبود بخشند و از نیاز به جراحی جلوگیری کنند 
 
از حرکات تکراری مانند گرفتن محکم ابزار، تایپ طولانی یا فعالیت‌هایی که درد را بدتر می‌کند، اجتناب کنید
 
انگشت را شب‌ها یا در زمان استراحت صاف نگه دارید (۴-۶ هفته).
آتل‌های آماده در داروخانه موجود است یا می‌توانید از نوع ساده خانگی استفاده کنید.
این کار تاندون را استراحت می‌دهد و از قفل شدن جلوگیری می‌کند.
 
در بسیاری موارد (به ویژه بدون بیماری زمینه‌ای)، علت دقیق ناشناخته است و فقط التهاب تدریجی رخ می‌دهد. اگر علائم دارید، زودتر به متخصص ارتوپد دست مراجعه کنید تا از پیشرفت جلوگیری شود. اگر بیماری زمینه‌ای مانند دیابت دارید، کنترل آن کمک‌کننده است!
 
 این علائم می‌تواند نشانه بیماری‌های مختلف باشد و تشخیص دقیق نیاز به معاینه پزشک (متخصص ارتوپد یا روماتولوژیست) دارد. ممکن است نیاز به عکس‌برداری یا آزمایش باشد. درمان اولیه شامل استراحت، دارو‌های ضدالتهاب (مانند ایبوپروفن)، اسپلینت، یا تزریق کورتیکواستروئید است. در موارد شدید، جراحی ساده انجام می‌شود. اگر درد شدید، مداوم یا همراه با علائم دیگر (مثل بی‌حسی) است، زودتر به پزشک مراجعه کنید. 
درد مفاصل انگشت روماتیسم انگشت ماشه‌ای
