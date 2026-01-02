صفحه خبر لوگوبالا تابناک
درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با گروهک تروریستی

شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند، با آتش سنگین مرزبانان غیور هنگ مرزی سراوان مواجه شدند و فرار کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۲۲
| |
3522 بازدید
|
۱

درگیری مسلحانه مرزداران سراوان با گروهک تروریستی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند که با مرزبانان هنگ مرزی سراوان درگیر شده و در این درگیری شدید و تبادل آتش سنگین، با برتری قاطع آتش مرزبانان روبرو شدند.

وی ادامه داد: این تبادل آتش، منجر شد تا به این گروهک تروریستی خسارات سنگین وارد شود و چند تن از آنان در این درگیری زخمی شوند.

شجاعی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این گروهک با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند، گفت: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، توانستند تعداد ۴ قبضه سلاح کلاش، یک قبضه کلت کمری، تعداد ۱۰ گلوله اس پی جی ۹، ٢ قبضه نارنجک، ۳ گلوله آرپی‌جی ۷، ۲۴۰ عدد فشنگ دوشیکا، ٢٠عدد فشنگ قناسه، ٢٣٢ عدد فشنگ تیربار گرینف، ١٣٢ عدد فشنگ کلاش، ١٠ تیغه خشاب کلاش و یک تیغه خشاب کلت را کشف کنند.

 
منوچهر
|
Germany
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
3
پاسخ
آفرین بر مرزداران شجاع ایران
