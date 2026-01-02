آسیب به آمبولانس اورژانس در شرق تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شروین تبریزی گفت: «ساعاتی پیش در شرق تهران، یکی از آمبولانس‌های اورژانس استان تهران که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی بود، با آسیب‌دیدگی از سوی معترضان و اغتشاشگران مواجه شد؛ متأسفانه این اتفاق روند خدمت‌رسانی به بیمار را با اختلال روبه‌رو کرد.»

وی افزود: «سازمان اورژانس استان تهران دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم عزیز را درک می‌کند و به ملت مردم احترام می‌گذارد اما با توجه به اینکه ماموریت‌های این نهاد مستقیما با جان مردم سروکار دارد و در زمینه ناوگان نیز با کاستی‌ها و کبودهایی مواجه هستیم، از معترضان درخواست می‌کنیم از آسیب زدن به ناوگان این سازمان امدادی خودداری کنند زیرا هرگونه آسیب به آمبولانس‌ها می‌تواند به صورت مستقیم سلامت و جان شهروندانی را که چشم‌انتظار کمک هستند، به خطر بیندازد.»

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران تاکید کرد: «ناوگان اورژانس ۱۱۵ در همه لحظات "تنها" برای نجات جان انسان‌ها به کار گرفته می‌شود.»