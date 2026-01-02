صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آسیب به آمبولانس اورژانس در شرق تهران

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران خبر داد که یک آمبولانس این سازمان در پایتخت از سوی معترضان آسیب دیده است.
آسیب به آمبولانس در شرق تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شروین تبریزی گفت: «ساعاتی پیش در شرق تهران، یکی از آمبولانس‌های اورژانس استان تهران که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی بود، با آسیب‌دیدگی از سوی معترضان و اغتشاشگران مواجه شد؛ متأسفانه این اتفاق روند خدمت‌رسانی به بیمار را با اختلال روبه‌رو کرد.»

وی افزود: «سازمان اورژانس استان تهران  دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم عزیز را درک می‌کند و به ملت مردم احترام می‌گذارد اما با توجه به اینکه ماموریت‌های این نهاد مستقیما با جان مردم سروکار دارد و در زمینه ناوگان نیز با کاستی‌ها و کبودهایی مواجه هستیم، از معترضان درخواست می‌کنیم از آسیب زدن به ناوگان این سازمان امدادی خودداری کنند زیرا هرگونه آسیب به آمبولانس‌ها می‌تواند به صورت مستقیم سلامت و جان شهروندانی را که چشم‌انتظار کمک هستند، به خطر بیندازد.»

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران تاکید کرد:  «ناوگان اورژانس ۱۱۵ در همه لحظات "تنها" برای نجات جان انسان‌ها به کار گرفته می‌شود.»

 
