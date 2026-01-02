صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اطلاعیه سپاه کرمانشاه در پی شهادت علی عزیزی

روابط‌عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اعلام کرد شهید علی عزیزی، بسیجی هرسینی، در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح با ضربات چاقو و گلوله به شهادت رسید.
سپاه: علی عزیزی، بسیجی هرسینی، در جریان تجمع اغتشاشگران به شهادت رسید
 
به گزارش تابناک، روابط‌عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اعلام کرد شهید علی عزیزی، بسیجی هرسینی، در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح با ضربات چاقو و گلوله به شهادت رسید.
 
 بر اساس اعلام روابط‌عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، شهید علی عزیزی از بسیجیان استان کرمانشاه امروز در جریان تجمع اغتشاشگران مسلح در شهرستان هرسین، هدف حمله مستقیم قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.
 
شهید علی عزیزی نخستین شهید بسیجی استان کرمانشاه در اغتشاشات اخیر است که در جریان مقابله با عناصر مسلح و ناامن‌کننده، بر اثر ضربات چاقو و اصابت گلوله جان خود را فدای امنیت و آرامش جامعه کرد.
 
روابط‌عمومی سپاه استان کرمانشاه ضمن تأکید بر ادامه بررسی ابعاد این حادثه، اعلام کرد اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
