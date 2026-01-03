صفحه خبر لوگوبالا تابناک
«میدل ایست آی» مطرح کرد

اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند

اظهارات عمومی اخیر موساد اسرائیل مبنی بر حمایت از معترضان «در داخل»، تنها به بی‌اعتبار کردن مطالبات واقعی و اقتصادی مردم ایران می‌انجامد.
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند

چنین مداخلاتی به تندروترین عناصر جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا یک مطالبه مردمی برای کاهش فشار‌های اقتصادی را به‌عنوان قیامی علیه دولت تصویر کنند و بدین‌وسیله تشدید بیشتر تنش‌ها و ادامه محاصره اقتصادی را توجیه نمایند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «میدل ایست آی» در مقاله‌ای به قلم دکتر محمدرضا فرزانگان استاد اقتصاد خاورمیانه در مرکز مطالعات خاور نزدیک و خاورمیانه (CNMS) و دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان به بررسی اعتراضات ایران از دریچه تحریم پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

سقوط بی‌سابقه ارزش ریال ایران و تعطیلی متعاقب بازار‌ها در تهران، از سوی بسیاری در غرب از دریچه‌ای محدود و آشنا نگریسته می‌شود.

در واشنگتن و تل‌آویو، روایتی که ترویج می‌شود، روایت «رژیمی در آستانه سقوط» است؛ جایی که شکست اقتصادی به‌عنوان مقدمه‌ای برای فروپاشی کامل تصویر می‌شود.

با این حال، پژوهش‌های تجربی من همراه با دیگر همکارانم واقعیتی بسیار پیچیده‌تر را نشان می‌دهد.

آنچه شاهد آن هستیم نه یک انقلاب سیاسی، بلکه تقلا‌های ناامیدانه جامعه‌ای است که سپر اقتصادی آن، یعنی طبقه متوسط، به‌طور سیستماتیک در نتیجه سیاست غیرانسانی و تنبیهی انزوای بین‌المللی توخالی شده است.

عامل اصلی این چرخه مرگبار اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

سیاست تبدیل نظام مالی جهانی به سلاح از سوی آمریکا، از طریق اعمال کارزار «فشار حداکثری» و هدف قرار دادن صادرات نفت ایران، عملاً پس‌انداز‌های عمر هر معلم، پرستار و صاحب کسب‌وکار کوچک ایرانی را نشانه گرفته است.

گازانبر ویرانگر خارجی

بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، مطالعه ما با استفاده از روش‌های کنترل ترکیبی نشان داد که تحریم‌ها به کاهش میانگین سالانه‌ای معادل ۱۷ واحد درصد در اندازه طبقه متوسط ایران منجر شده‌اند.

این فقط «فشار اقتصادی» نبود؛ بلکه تخریبی ساختاری بود. میلیون‌ها نفری که زمانی هسته باثبات و میانه‌روی جامعه ایران را تشکیل می‌دادند، به «فقیران تازه‌وارد» تنزل داده شدند.

جنگ سایه‌ای منطقه‌ای با اسرائیل، دولت ایران را به اتخاذ وضعیتی دائمی با اولویت «امنیت‌محور» واداشته است.

وقتی اقلام اولیه، از آنتی‌بیوتیک‌ها تا مواد غذایی اساسی، به کالا‌های لوکس تبدیل می‌شوند، قرارداد اجتماعی صرفاً تحت فشار قرار نمی‌گیرد، بلکه به‌واسطه نیرو‌های خارجی شکسته می‌شود.

این محاصره اقتصادی بخشی از یک گازانبر ژئوپلیتیکی گسترده‌تر است. جنگ سایه‌ای منطقه‌ای با اسرائیل، که با ترور‌هایی در خاک ایران و حملات نظامی مستقیم آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ همراه بوده، دولت ایران را به اتخاذ وضعیتی دائمی با اولویت «امنیت در درجه اول» مجبور کرده است.

پژوهش من درباره نظامی‌سازی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این تهدیدات خارجی، محیطی ایده‌آل برای نهاد‌های وابسته به دولت فراهم می‌کند تا به بهانه «دفاع ملی» کنترل خود را بر منابع باقی‌مانده محکم‌تر کنند.

این تجاوز خارجی، اصلاحات را تسهیل نمی‌کند؛ بلکه آن را خفه می‌کند.

علاوه بر این، اظهارات عمومی اخیر موساد اسرائیل مبنی بر حمایت از معترضان «در داخل»، تنها به بی‌اعتبار کردن مطالبات واقعی و اقتصادی مردم ایران می‌انجامد.

چنین مداخلاتی به تندروترین عناصر جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا یک مطالبه مردمی برای کاهش فشار‌های اقتصادی را به‌عنوان قیامی علیه دولت تصویر کنند و بدین‌وسیله تشدید بیشتر تنش‌ها و ادامه محاصره اقتصادی را توجیه نمایند.

پارادوکس بی‌ثباتی

سیاست‌گذاران غربی اغلب فرض می‌کنند که اگر جامعه‌ای به اندازه کافی تحت فشار قرار گیرد، نتیجه آن یک «تغییر رژیم» شفاف و قاطع خواهد بود.

پژوهش مشترک من با استفاده از داده‌های دو دهه گذشته این فرض را رد می‌کند.

ما دریافتیم که تحریم‌های با شدت بالا، اگرچه خطر جنگ داخلی سازمان‌یافته و کودتا را کاهش می‌دهند — تا حدی به دلیل اثر ملی‌گرایانه «همبستگی پیرامون پرچم» در برابر دشمنان خارجی —، اما هم‌زمان مانند زودپز، بی‌نظمی مدنی و تروریسم را تشدید می‌کنند.

تحریم‌ها به دولت جدید منجر نمی‌شوند؛ بلکه جامعه‌ای قطبی‌تر و ناامن‌تر به‌وجود می‌آورند.

وقتی یک شهروند می‌بیند که ارزش پول ملی‌اش نصف می‌شود و هم‌زمان اخبار فساد سیستماتیک منتشر می‌شود، هزینه فرصت شورش تقریباً به صفر می‌رسد.

در یک جامعه دیجیتالِ به‌شدت متصل، پنهان کردن این نابرابری‌ها ناممکن می‌شود؛ همان‌گونه که در انتشار اخیرمان آن را تأیید کرده‌ایم. «طبقه متوسطِ فقیرشده» اکنون می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای شکاف میان رنج خود و نخبگانی را ببیند که از اقتصاد سایه‌ایِ ایجادشده توسط تحریم‌ها سود می‌برند.

مطالبه آینده، نه فروپاشی

تفکیک میان مطالبه مردم ایران برای اصلاحات نهادی و تمایل غرب به فروپاشی دولت، امری حیاتی است.

تراژدی راهبرد کنونی آمریکا و اسرائیل این است که دقیقاً همان بخش از جامعه را نابود کرده که بیشترین توان را برای پیشبرد آینده‌ای باثبات، اصلاح‌طلبانه و کم‌تنش‌تر دارد.

ایرانیانی که امروز در خیابان‌ها هستند، خواهان فروپاشی کشورشان نیستند؛ آنان بازگرداندن کرامت، گشایش اقتصادی و پایان دادن به مجازات جمعی‌ای را می‌طلبند که زندگی‌شان را تهی کرده است.

تراژدی راهبرد کنونی آمریکا و اسرائیل این است که همان بخش از جامعه، یعنی طبقه متوسط، را نابود کرده که بیشترین توان را برای فشار به‌سوی آینده‌ای باثبات، اصلاح‌طلبانه و کمتر تقابلی دارد.

با تضعیف این مرکز، قدرت‌های خارجی در کنار مشکلات ساختاری داخلی مانند فساد بالا، سپر میانه‌رویی را از میان برده‌اند که معمولاً تغییر تدریجی را بر خشونت آشفته ترجیح می‌دهد.

ریال ممکن است در نهایت تثبیت شود، اما بافت اجتماعی به این آسانی ترمیم‌پذیر نیست.

میان نظام سیاسی‌ای که بقا را در اولویت می‌گذارد و ائتلافی غربی که از جنگ اقتصادی بهره می‌گیرد، مردم ایران از آینده خود فشرده و کنار زده می‌شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد بحران کنونی نشانه جامعه‌ای در محاصره است و تا زمانی که سیاست مجازات جمعی با دیپلماسی واقعی جایگزین نشود، چرخه بی‌ثباتی تنها عمیق‌تر خواهد شد.

اعتراضات دی ماه ایران تحریم آمریکا علیه ایران طبقه متوسط جامعه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰۷
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۷۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
14
812
پاسخ
مردم خسته شدن از ناکارامدی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دیگه بسه تمام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
خیلی وقته خسته شدن گوش شنوا نبود و نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
این استاد گرامی اول بگن دلیل تحریم های بین المللی چه مسائلی هستند و راه حل ارائه بده.
Asad
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
65
332
پاسخ
نتیجه نا آگاهانه دلار فروشی فرزین است همه گفتند این را محاکمه کنید
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مگه تورم توهمین یکی دوسال بوده که فقط تقصیر فرزین باشه؟الان حدود چهل ساله این روند داره انجام میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اشتباه میکنید فرزین دردولت رئیسی دوسال دلار را در کانال
میخکو ب کرداین جهش دلا محصول تفکر لیبرالی سزان اقتصادی دولت جدید که فرزین هم مجبور به همراهی با آنان بود
ناشناس
| Japan |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
محاکمه چیه...طرف شده مشاور ریس جمهور....ادم کف میکنه
نوشین
|
Germany
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
126
415
پاسخ
مردم ایران با شرافت و بسیار آبرومند و با عزت و عظمتند و از دولت تقاضای پایان آقازادگی و رانت دارند مثل گمرکی خورو و دلال بازی ها،،،به هیچ کشوریم ربطی نداره،،،اگر بیل بزنن باغچه خودشونو بیل بزنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
وقتی اغتشاش شروع بشه متاسفانه روی موج اون سوار میشن و ممکنه دیگه نشه جمعش کرد و خساراتی مثل حمله به حرم شاهچراغ و یا حتی سوریه شدن و حمله خارجی رو میتونه پیامد بیاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
یعنی شما می‌فرمایید گرانی و تورم هیچ ربطی به شدیدترین تحریم ها تحمیلی طی این ۵۰ سال و جنگ های تحمیل شده توسط دشمن خارجی نداره؟؟
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
653
162
پاسخ
اسرایل وامریکا خیلی دلش مسوزه برا ملت ایران چوب لای چرخ مانکنن برن گمشن نا ما هم تو ارامش اقتصادی زندگی مان بکنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
الان دقیقا منظورت کدوم آرامش اقتصادی است؟!!! و این که این همه اختلاس و رانت کار اسراییل و آمریکاست ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
188
471
پاسخ
من به شخصه به وضع موجود اقتصادی معترضم اما اغتشاش گر نیستم
پاسخ ها
داریوش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
منم به وضع اقتصادی معترضم اما جرات نمیکنم برم بیرون
ناشناس
| Canada |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
چگونه اعتراض خود را نشان میدهید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
633
237
پاسخ
اسراییل لکه ننگ روزگار معاصر است
پاسخ ها
جلال آسایش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اونهایکه عاشق اسراییل کودک کش هستید چرا نمیرید اسراییل.
بانو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اینایی که منفی دادن رو نمیفهمم
فرهاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
چه لکه ننگ باشه چه نباشه چه هرچیزدیگه.این ربطی به مشکلات ما نداره.مشکلات ما ناشی از ناکارآمدی،فساد،نالایقی وعدم شایستگی میسئولان،رانت وبیعدالتی،سیاستهای غلط وتکرار اون،عدم روابط سودمند باجهان و...هست.نه اسرائیل وامثال اون
ا ب
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اینا که منفی می زنند از نسل اسرائیل وسربازانشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
512
202
پاسخ
اگر واقعا دلشون برای مردم ایران میسوزه تحریم‌ها علیه مردم رو لغو کنن
پاسخ ها
جلال آسایش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
همینهایی که منفی میدن. همینها هستند که کاسب تحریم هستند
کیوان یونسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
یکم عقل داشته باشیم میبینیم که برنج و داخلی ها انبار میکنند تا قسمت بالا بره خرابم بشه میریزن تو دریا دقت کنی میبینید که ماها از داخل داریم میخوریم از اقازاده ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دقیقا درست فرمايش کردید تحریم میکنن بعد مردم رو مسخره می کنن که ماحمایت می‌کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دقیقا درست فرمايش کردید تحریم میکنن بعد میگن ما مردم رو حمایت می کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
517
106
پاسخ
پزشکیان استعفا بده ، فرزین هم جلوی مردم محاکمه کنید مردم آروم میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
فقط پزشکیان هست هر کدومشون امده ضربه به مردم زدن باید همسون محاکمه بشن که این مملکتو به این روز در اوردن ولی بی عدالتی میکنن مثل زنجیر بهم وصل هستن از این کاری نمیکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اوضاع خراب مردم و مملکت که فقط تقصیر فرزین و پزشکیان نیست .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
یعنی مثل این کامنت ها را از اکانت اسرائیلی باید دید یا از ناآگاهی!!؟
مصطفی
|
United States of America
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
34
416
پاسخ
سیستم باید هر چه سریعتر دست به اصلاحات اقتصادی سیاسی و اجتماعی به نفع کشور و مردم بزند ؛۱)قطع کامل بودجه ارگانهای فرهنگی ،حذف یا ادغام آنها در وزارت فرهنگ و ارشاد ۲)نظارت مستمر در برگرداندن ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی وغیره و محاکمه عوامل ۳)اصلاحات ارزی و اقتصادی به نفع مردم ،انحلال بانک های ناکارمد،فروش اموال و بنگاهای که بانک ها در این چند سال بدست آورده اند
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
پیرو کامنت قبلیم باید اضافه کنم که البته نقدم به مورد اول بود. مواردی که درباره بانکها و برگرداندن ارز حاصل از صادرات بود رو قبول دارم
درباره نهادهای فرهنگی هم بله شاید بعضیاشون متناسب با وظیفه ای که دارن خروجی کافی و خوبی نداشته باشن اما کلا حوزه فرهنگ اهمیتش اگر بیشتر از اقتصاد نباشه کمتر نیست. الان یکی باید خود وزارت ارشاد رو ارشاد کنه با این وضعیتی که در تئاتر و سینما بوجود آورده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دقیقن بهترین راه حل عبور از بحران فعلی همینه!
مالک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
583
125
پاسخ
اگر آمریکا نبود ما خیلی راحت و در آرامش زندگی می کردیم و مشکلات اقتصادی هم نداشتیم هرچه هست زیر سر آن سگ زرد و ارباب صهیونیستی اوست .
پاسخ ها
داریوش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
آمریکا نبود آقازاده ها کجا میرفتن ؟؟؟؟
ناشناس
| Germany |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
درسته. همیشه تقصیر بقیه اس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دقیقا درست فرمايش کردید این شیطان بزرگ به همه جا حمله می کنه و کشورها رو غارت می کنه به ونزوئلا هم رحم نکرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
ایول درست گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
آهان یعنی این همه رانت و اختلاس هیچ تاثیری در این همه فقر و تورم نداشته!!!
tabnak.ir/005f4N