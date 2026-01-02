صفحه خبر لوگوبالا تابناک
امروز در «وزارت نفت» چه خبر بود؟

تاکنون سه گزینه با شانس بالا برای وزارت نفت در نظر گرفته شده که یکی از آنها نزدیک به دولت روحانی و دو نفر دیگری یادگار دولت مرحوم رییسی هستند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۱۳
| |
4086 بازدید
|
۴

امروز در «وزارت نفت» چه خبر بود؟

به گزارش تابناک به نقل از خبر۲۴ : پارکینگ وزارت نفت امروز از صبح زود مملو از خودروهای دولتی، مجلسی و ... بود.

خیل زیادی از افراد برای لابی گسترده بابت ماندگاری «پاک نژاد» وزیر نفت در محل اصلی ساختمان وزارت نفت جمع شده بودند تا بدون استراحت دیدارهای فشرده ای را برای نگه داشتن وزیر نفت در صندلی وزارت خانه مهیا کنند.

گفته می‌شود مشکلات پاک نژاد وزیر نفت ذیل دو زیر فصلِ مهم «سوءمدیریت‌های گسترده در نفت» و «حواشی مالی اطرافیان و شخصی وزیر» برآورد می‌شود که دستگاه‌های نظارتی را بر آن داشته که قطعا دکمه قطع همکاری پاک نژاد را از وزارت نفت بزنند.

تاکنون سه گزینه با شانس بالا برای وزارت نفت در نظر گرفته شده که یکی از آنها نزدیک به دولت روحانی و دو نفر دیگری یادگار دولت مرحوم رییسی هستند.

گفته می‌شود که به پاک نژاد گفته شده وسائل خود را از دفتر وزارتخانه جمع آوری کند ولی وی هنوز از این امر خودداری کرده و اصرار دارد که اگر قرار بر عزل و استعفا باشد باید از طریق مجلس، خانه‌نشین شود.

 
وزارت نفت وزیر نفت پاک نژاد
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
0
1
پاسخ
اخه پست ومبام که برای خدما باشد که نیاز به این همه رفت و امد ندارددلایقش برود وزیر شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
2
پاسخ
خانه نشین نه، اگر تخلف کرده بایدخود و سایرین محاکمه شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
2
پاسخ
مشکل دولت پزشکیان، فقط و فقط، چنبره مدیران دولت روحانی بر آن است. پزشکیان خودش را با میدان دادن به اینها، خراب کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
0
پاسخ
مملکت الیکار شها
