امروز در «وزارت نفت» چه خبر بود؟

تاکنون سه گزینه با شانس بالا برای وزارت نفت در نظر گرفته شده که یکی از آنها نزدیک به دولت روحانی و دو نفر دیگری یادگار دولت مرحوم رییسی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از خبر۲۴ : پارکینگ وزارت نفت امروز از صبح زود مملو از خودروهای دولتی، مجلسی و ... بود.

خیل زیادی از افراد برای لابی گسترده بابت ماندگاری «پاک نژاد» وزیر نفت در محل اصلی ساختمان وزارت نفت جمع شده بودند تا بدون استراحت دیدارهای فشرده ای را برای نگه داشتن وزیر نفت در صندلی وزارت خانه مهیا کنند.

گفته می‌شود مشکلات پاک نژاد وزیر نفت ذیل دو زیر فصلِ مهم «سوءمدیریت‌های گسترده در نفت» و «حواشی مالی اطرافیان و شخصی وزیر» برآورد می‌شود که دستگاه‌های نظارتی را بر آن داشته که قطعا دکمه قطع همکاری پاک نژاد را از وزارت نفت بزنند.

گفته می‌شود که به پاک نژاد گفته شده وسائل خود را از دفتر وزارتخانه جمع آوری کند ولی وی هنوز از این امر خودداری کرده و اصرار دارد که اگر قرار بر عزل و استعفا باشد باید از طریق مجلس، خانه‌نشین شود.