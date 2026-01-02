۷ نکته حسین موسویان درباره توییت ترامپ
به گزارش تابناک، سیدحسین موسویان، دیپلمات سابق ایران، در یادداشتی در صفحهی شخصی خود نوشت:
اخیر، دونالد ترامپ در توییتی دولت ایران را تهدید کرد که در صورت برخورد خشن با تظاهرکنندگان، آمریکا دخالت نظامی خواهد کرد.
همزمان، بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد که «در کنار مردم ایران» ایستاده است.
به ۷ دلیل این اظهارات و دخالتها مضر است:
۱. این تهدیدها و موضعگیریها مغایر منشور سازمان ملل و اصول حقوق بینالملل و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.
۲. تجربه حملات نظامی ۲۰۲۵ آمریکا و اسرائیل نشان داد که در زمان دخالت خارجی، مردم ایران علیه واشینگتن و تلآویو متحد میشوند، نه در کنار آنها.
۳. با توجه به جنایات غزه و کشتهشدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی بیگناه در سه سال اخیر، افکار عمومی ایران و جهان اسلام حتی جهان غرب باور نمیکند که «حقوق بشر» برای آمریکا و اسرائیل معنی داشته باشد. تظاهرات صدها میلیون در کشورهای غربی در حمایت از فلسطین، سند روشن این ادعاست.
۴. تجربه تاریخی نشان داده دخالت خارجی نه آزادی آورده و نه رفاه؛ فقط بحران را عمیقتر کرده است.
۵. حمایت واقعی از مردم ایران، احترام به استقلال آنهاست، نه تهدید و تحریم و جنگ و مداخله.
۶. این اظهارات اعتراضات و مطالبات مشروع مردمی را وابسته به خارج معرفی میکند، هزینه و خطر اعتراض مدنی برای مردم عادی را افزایش میدهد، فضای امنیتی را تشدید میکند و مشروعیت و استقلال مطالبات مردمی را در داخل کشور تضعیف میکند.
۷. پیش از هر چیز باید یادآور شد که علت اصلی نارضایتی مردم ایران، مشکلات اقتصادی و معیشتی است که دو دلیل اساسی دارد:
اول: ناکارآمدی حکمرانی در ایران،
دوم: تحریمهای اقتصادی آمریکا که مستقیماً زندگی روزمره مردم عادی را هدف قرار داده است.
پیشنهاد من به پرزیدنت ترامپ این است که حداقل تحریمهایی که موجب بحران معیشتی مردم ایران شدهاند، را لغو کند؛ نه اینکه با تهدید و تشدید تحریم و جنگ و دخالت، وضعیت مردم ایران را بدتر سازد.