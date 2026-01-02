صفحه خبر لوگوبالا تابناک
‏۷ نکته‌ حسین موسویان درباره‌ توییت ترامپ

‏۷ نکته‌ی حسین موسویان درباره‌ی توییت ترامپ

به گزارش تابناک، سیدحسین موسویان، دیپلمات سابق ایران، در یادداشتی در صفحه‌ی شخصی خود نوشت:

‏اخیر، دونالد ترامپ در توییتی دولت ایران را تهدید کرد که در صورت برخورد خشن با تظاهرکنندگان، آمریکا دخالت نظامی خواهد کرد.

‏هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد که «در کنار مردم ایران» ایستاده است.

 

‏به ۷ دلیل این اظهارات و دخالت‌ها مضر است:

‏۱. این تهدیدها و موضع‌گیری‌ها مغایر منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین‌الملل و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.

‏۲. تجربه حملات نظامی ۲۰۲۵ آمریکا و اسرائیل نشان داد که در زمان دخالت خارجی، مردم ایران علیه واشینگتن و تل‌آویو متحد می‌شوند، نه در کنار آن‌ها.

‏۳. با توجه به جنایات غزه و کشته‌شدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی بی‌گناه در سه سال اخیر، افکار عمومی ایران و جهان اسلام حتی جهان غرب باور نمی‌کند که «حقوق بشر» برای آمریکا و اسرائیل معنی داشته باشد. تظاهرات صدها میلیون در کشورهای غربی در حمایت از فلسطین، سند روشن این ادعاست.

‏۴. تجربه تاریخی نشان داده دخالت خارجی نه آزادی آورده و نه رفاه؛ فقط بحران را عمیق‌تر کرده است.

‏۵. حمایت واقعی از مردم ایران، احترام به استقلال آن‌هاست، نه تهدید و تحریم و جنگ و مداخله.

‏۶. این اظهارات اعتراضات و مطالبات مشروع مردمی را وابسته به خارج معرفی می‌کند، هزینه و خطر اعتراض مدنی برای مردم عادی را افزایش می‌دهد، فضای امنیتی را تشدید می‌کند و مشروعیت و استقلال مطالبات مردمی را در داخل کشور تضعیف می‌کند.

‏۷. پیش از هر چیز باید یادآور شد که علت اصلی نارضایتی مردم ایران، مشکلات اقتصادی و معیشتی است که دو دلیل اساسی دارد:

‏اول: ناکارآمدی حکمرانی در ایران،
‏دوم: تحریم‌های اقتصادی آمریکا که مستقیماً زندگی روزمره مردم عادی را هدف قرار داده است.

‏پیشنهاد من به پرزیدنت ترامپ این است که حداقل تحریم‌هایی که موجب بحران معیشتی مردم ایران شده‌اند، را لغو کند؛ نه اینکه با تهدید و تشدید تحریم و جنگ و دخالت، وضعیت مردم ایران را بدتر سازد.

 

 
میلی صفحه خبر موبایل
