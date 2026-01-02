صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستگیری ادمینهای گروه تلگرامی آشوب‌طلب در مرکزی

ادمین‌های دو گروه تلگرامی آشوب‌طلب در استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند.
اختصاصی| شناسایی و دستگیری ادمین‌های دو گروه تلگرامی آشوب‌طلب در مرکزی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، درحالیکه طی روزهای اخیر کسبه و بازاریان اراکی و استان به وضعیت اقتصادی و معیشتی گلایه و اعتراض داشتند اما عده ای فرصت‌طلب تلاش کردند تا این اعتراضات مدنی و قانونی را با رفتار و شعارهای هنجارشکن و قانون‌ستیز به آشوب تبدیل کنند.

هرچند طی روزهای اخیر بازاریان، کسبه و فعالان اقتصادی اراک و مناطق مختلف استان مرکزی با انتشار پیام و بیانیه‌هایی صف خود را از آشوبگران و اغتشاش طلبان جدا کرده اند اما با این حال برخی مغرضین با استفاده از فضای مجازی تلاش دارند مردم را به کف خیابان بکشانند.

به رغم تلاش مغرضین، اما نهادهای نظارتی و امنیتی در استان به شدت رصد فضای موجود را انجام می دهند که در راستای رصد و شناسایی صورت گرفته از سوی سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی گروه های آشوب طلب که افراد را به آشوب، اغتشاش و تجمعات غیرقانونی دعوت می کرد، ادمین های آنها شناسایی و دستگیر شدند.

ادمین های این دو گروه تلگرامی در ساوه و اراک کار آشوب ها و اغتشاشات را هماهنگ می کردند که از سوی اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند. 

 

 
 
