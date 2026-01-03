صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم عجیب اسطوره رئال مادرید

سرخیو راموس می‌خواهد مالک سویا شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۰۷
| |
3624 بازدید

عکس| تصمیم عجیب اسطوره رئال مادرید قبل از خداحافظی از فوتبال!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ باشگاه سویا ماه‌هاست شرایط باثباتی را تجربه نمی‌کند و همزمان با نتایج ضعیف در لالیگا، وارد فرآیند تغییر مالکیت شده است؛ مسیری که حالا نامی بزرگ را در صدر اخبار قرار داده: سرخیو راموس.

به گزارش مارکا، سویا که زمانی از قدرت‌های تثبیت‌شده فوتبال اسپانیا بود، در فصل‌های اخیر به یکی از تیم‌های در معرض سقوط تبدیل شده و همین مسئله، تغییر مالکیت را به گزینه‌ای جدی تبدیل کرده است. در ابتدا یک کنسرسیوم آمریکایی به‌عنوان گزینه اصلی خرید باشگاه مطرح شد؛ گروهی که حتی صحبت‌هایی درباره بازگرداندن مونچی، مدیر ورزشی افسانه‌ای سابق سویا، به میان آورده بود.

با این حال، پس از بررسی وضعیت مالی و ساختاری باشگاه، پیشنهاد این کنسرسیوم از ۳.۴ هزار یورو به ۲.۷ هزار یورو به ازای هر سهم کاهش یافت و همین اختلاف، مذاکرات را به بن‌بست کشاند.

پس از این اتفاق، گزارش‌هایی منتشر شد که از ورود سرخیو راموس به ماجرا خبر می‌داد. طبق این گزارش‌ها، راموس رهبری یک گروه سرمایه‌گذاری مستقل را بر عهده دارد که پیشنهاد رسمی برای خرید کامل باشگاه سویا ارائه کرده است. این پیشنهاد تا این لحظه، بالاترین رقم پیشنهادی میان متقاضیان به حساب می‌آید و راموس به‌عنوان چهره و صدای اصلی این پروژه معرفی شده است.

سرخیو راموس؛ بازیکن یا مالک؟

راموس پس از جدایی از مونتری مکزیک، در حال حاضر بازیکن آزاد است و هنوز به‌طور رسمی از فوتبال خداحافظی نکرده. او به دنبال بازگشت به فوتبال اروپا است و همین موضوع، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت دوباره‌اش به سویا را افزایش داده است.

پیش از این تصور می‌شد دوران راموس در سویا به پایان رسیده، اما با احتمال تغییر مالکیت باشگاه و کنار رفتن سرمربی و مدیر ورزشی‌ای که نقش مهمی در جدایی او داشتند، شرایط می‌تواند کاملاً تغییر کند. حالا این سؤال جدی مطرح است که آیا سرخیو راموس می‌تواند هم‌زمان نقش «مالک» و شاید دوباره «بازیکن» سویا را ایفا کند یا خیر.

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئال مادرید لالیگا فوتبال
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f4F
tabnak.ir/005f4F