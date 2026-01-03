تصمیم عجیب اسطوره رئال مادرید

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ باشگاه سویا ماه‌هاست شرایط باثباتی را تجربه نمی‌کند و همزمان با نتایج ضعیف در لالیگا، وارد فرآیند تغییر مالکیت شده است؛ مسیری که حالا نامی بزرگ را در صدر اخبار قرار داده: سرخیو راموس.

به گزارش مارکا، سویا که زمانی از قدرت‌های تثبیت‌شده فوتبال اسپانیا بود، در فصل‌های اخیر به یکی از تیم‌های در معرض سقوط تبدیل شده و همین مسئله، تغییر مالکیت را به گزینه‌ای جدی تبدیل کرده است. در ابتدا یک کنسرسیوم آمریکایی به‌عنوان گزینه اصلی خرید باشگاه مطرح شد؛ گروهی که حتی صحبت‌هایی درباره بازگرداندن مونچی، مدیر ورزشی افسانه‌ای سابق سویا، به میان آورده بود.

با این حال، پس از بررسی وضعیت مالی و ساختاری باشگاه، پیشنهاد این کنسرسیوم از ۳.۴ هزار یورو به ۲.۷ هزار یورو به ازای هر سهم کاهش یافت و همین اختلاف، مذاکرات را به بن‌بست کشاند.

پس از این اتفاق، گزارش‌هایی منتشر شد که از ورود سرخیو راموس به ماجرا خبر می‌داد. طبق این گزارش‌ها، راموس رهبری یک گروه سرمایه‌گذاری مستقل را بر عهده دارد که پیشنهاد رسمی برای خرید کامل باشگاه سویا ارائه کرده است. این پیشنهاد تا این لحظه، بالاترین رقم پیشنهادی میان متقاضیان به حساب می‌آید و راموس به‌عنوان چهره و صدای اصلی این پروژه معرفی شده است.

سرخیو راموس؛ بازیکن یا مالک؟

راموس پس از جدایی از مونتری مکزیک، در حال حاضر بازیکن آزاد است و هنوز به‌طور رسمی از فوتبال خداحافظی نکرده. او به دنبال بازگشت به فوتبال اروپا است و همین موضوع، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت دوباره‌اش به سویا را افزایش داده است.

پیش از این تصور می‌شد دوران راموس در سویا به پایان رسیده، اما با احتمال تغییر مالکیت باشگاه و کنار رفتن سرمربی و مدیر ورزشی‌ای که نقش مهمی در جدایی او داشتند، شرایط می‌تواند کاملاً تغییر کند. حالا این سؤال جدی مطرح است که آیا سرخیو راموس می‌تواند هم‌زمان نقش «مالک» و شاید دوباره «بازیکن» سویا را ایفا کند یا خیر.