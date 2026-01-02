صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پهلوان ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد

احمد میرزاپور با شکست طغانی برای سومین مرتبه صاحب بازوبند پهلوانی ایران شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۰۵
| |
3612 بازدید
|
۴
پهلوان ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد
به گزارش تابناک،  رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور طی دو روز در سالن هفتم تیر تهران برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
 
در فینال وزن ۱۰۰+ کیلوگرم، مصطفی طغانی پهلوان کشور در ۲ سال گذشته، برای کسب بازوبند پهلوانی به مصاف احمد میرزاپور پهلوان ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ رفت، اما در پایان با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد تا بازوبند مهلولنی برای سومین مرتبه از آن میرزاپور شود.
 
اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به این شرح است:
وزن ۶۰ کیلوگرم: احسان فرهمند (خراسان رضوی) یک - مهدی ویسی (مازندران) ۶ (برنده با ضربه فنی)
وزن ۷۰ کیلوگرم: عرفان نجف‌نژاد (آذربایجان شرقی) ۳ - علی اکبر زرودی (مازندران) ۳ (برنده با ضربه فنی)
وزن ۸۰ کیلوگرم: آرمین بابایی (هرمزگان) صفر - عبدالله شیخ‌اعظمی (مازندران) ۶
وزن ۹۰ کیلوگرم: هادی وفایی‌پور (خراسان جنوبی) صفر - امیرحسین کاووسی (مازندران) ۶
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حسین مفیدی (تهران) صفر و وحید سیف‌وند (خراسان جنوبی) ۴ (برنده با ضربه فنی)
وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: مصطفی طغانی (پهلوان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از خراسان رضوی) ۴ - احمد میرزاپور (پهلوان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ کشور از خراسان رضوی) ۶
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پهلوان ایران کشتی پهلونی کشتی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
1
2
پاسخ
پهلوان واقعی شهدای اخیر میهن هستند
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
0
1
پاسخ
سجده شکر کرد و نشان داد پهلوانی شایسته اش می‌باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
1
پاسخ
فکر کردم واقعا پهلوان با منش پهلوانی معرفی شده و جهان پهلوان مردمی مثل پهلوان رسول خادم یا پهلوان علی دائی معرفی شده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
1
پاسخ
پهلوان ایران در مرز بانه یخ زد...اون افسر پهلوانه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f4D
tabnak.ir/005f4D