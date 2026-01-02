واکنش وزیر دولت اصلاحات به تهدیدات ترامپ

به گزارش تابناک، عطاءالله مهاجرانی، وزیر دولت اصلاحات در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:«ترامپ ایران را به حمله تهدید کرده است. در جنگ ۱۲ روزه که با پوشش فریب مذاکرات انجام شد. ٱمریکا به اهدافش نرسید.

این بار گفته برای حمایت از اعتراضات به ایران حمله می کند. حمله ٱمریکا شبیه ٱخرین تیر بخت النصر می ماند. کمانه می کند و بر پیکر خودش می نشیند. سناریو اعتراضات همین است.