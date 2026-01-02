صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واکنش وزیر دولت اصلاحات به تهدیدات ترامپ

این تیر بر پیکر خودت کمانه خواهد کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
10
8
پاسخ
آمریکا هوس کرده رتبه اول اقتصادی دنیا رو خیلی سریع تر از اون چیزی که نشانه ها بیان می کنند از دست بده و قافیه رو مفت و مسلم به چین ببازه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
3
7
پاسخ
این وزیر پیشین در ایران است یا خیلی بیرون گود تشریف دارند
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
2
11
پاسخ
چرا پس برنمیگردی ایران؟
ابوالفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
13
پاسخ
زنده باد ایران و ایرانی.لعنت بر سگ زرد فضول.
همه مشکلات کشور از جنگ های جهانی اول و دوم تا به امروز زیر سر این ملعونین هست.دستشون از مملکت کوتاه شده.خودشونو به هر در و دیواری میزنند تا سفره بخور بخور رو دوباره پهن کنند.اگر کل مردم ایران هم بمیرند اینا ککشون نمیگزه و باعث خوشحالیشون میشه.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
5
12
پاسخ
آمریکا غلط می کند با تمام کاسه لیسانش .دوران پادشاهی جنایتکاران به سر آمده یا باید رام شوند یا نابود ...
