واکنش وزیر دولت اصلاحات به تهدیدات ترامپ
این تیر بر پیکر خودت کمانه خواهد کرد.
آمریکا هوس کرده رتبه اول اقتصادی دنیا رو خیلی سریع تر از اون چیزی که نشانه ها بیان می کنند از دست بده و قافیه رو مفت و مسلم به چین ببازه.
زنده باد ایران و ایرانی.لعنت بر سگ زرد فضول.
همه مشکلات کشور از جنگ های جهانی اول و دوم تا به امروز زیر سر این ملعونین هست.دستشون از مملکت کوتاه شده.خودشونو به هر در و دیواری میزنند تا سفره بخور بخور رو دوباره پهن کنند.اگر کل مردم ایران هم بمیرند اینا ککشون نمیگزه و باعث خوشحالیشون میشه.
