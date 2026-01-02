دادستان کل: سوءاستفاده از مطالبات مردم و تهدید امنیت، با برخورد قاطع و بازدارنده قانونی مواجه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در گفت‌وگویی، با اشاره به اتفاقات اخیر در برخی از مناطق کشور، ضمن قدردانی از مردم، به اظهارات تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی کشور متأثر از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است، اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی موجود، ناشی از کاستی‌ها و چالش‌های مدیریتی است که دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری و جبران آن هستند، اما عمده فشار معیشتی وارده بر قسمت قابل توجهی از مردم ، نتیجه مستقیم تحریم‌های یک‌جانبه، ظالمانه و غیرقانونی آمریکا است که بی‌تردید مصداق بارز تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از رفتار مسئولانه مردم گفت: جا دارد از هوشمندی، صبوری و درک بالای اکثریت مردم شریف ایران، به‌ویژه کسبه و اقشار مختلف که با حفظ آرامش و پرهیز از همراهی با جریان‌های خشونت‌طلب، اجازه ندادند مطالبات بحق معیشتی به آشوب، ناامنی و تخریب اموال عمومی کشیده شود، صمیمانه تشکر کنم. این رفتار متین مردمی، بار دیگر نشان داد که ملت ایران میان مطالبه‌گری قانونی و اقدامات سازمان‌یافته و مخرب، تمایز روشنی قائل است.

دادستان کل کشور با اشاره به تلاش‌های مداوم قوا و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم افزود: رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، یک اولویت مستمر است و مسئولان مربوطه موظف‌اند با جدیت، پاسخگوی مطالبات قانونی و بحق شهروندان باشند.

وی در ادامه، با محکوم‌کردن مواضع اخیر دونالد ترامپ تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با ادبیاتی تهدیدآمیز و مبتنی بر ادعاهای خلاف واقع، مطرح کرده است این سخنان، صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه تهدید آشکار به توسل به زور علیه یک دولت مستقل و نقض صریح بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: چنین اظهاراتی همچنین مغایر با اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی کشورها مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد است. طرح ادعاهای یک‌جانبه درباره وضعیت داخلی ایران و توجیه تهدید به اقدام، هیچ وجاهت حقوقی در نظام حقوق بین‌الملل ندارد.

وی با اشاره به هم‌زمانی این تهدیدها با تحریم‌های گسترده اقتصادی آمریکا تأکید کرد: سیاست توأمان تهدید، تحریم و فشار اقتصادی علیه مردم ایران، ناقض تعهدات بین‌المللی ایالات متحده ذیل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مسئولیت بین‌المللی تصمیم‌گیران این سیاست‌ها، از جمله شخص دونالد ترامپ، امری مسلم و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با هشدار به عناصر داخلی هم‌صدا با این تهدیدات خارجی گفت: باید به‌صراحت اعلام شود که هرگونه همراهی، هماهنگی یا ایفای نقش در پروژه‌های بی‌ثبات‌کننده دشمنان ملت ایران، تحت هر عنوانی، اقدامی علیه امنیت ملی و نظم عمومی کشور تلقی می‌شود. تفکیک میان مردم مطالبه‌گر و عناصر وابسته به برنامه‌های دشمن، برای دستگاه قضایی کاملاً روشن است.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که با سوء‌استفاده از مطالبات معیشتی مردم، امنیت روانی و فیزیکی جامعه را هدف قرار می‌دهند یا در مسیر تحقق اهداف دشمنان حرکت می‌کنند، وفق قوانین موضوعه کشور، با برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده مواجه خواهند شد و در این زمینه، هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفته نیست.

دادستان کل کشور تأکید کرد: امنیت عمومی و آرامش جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند با همکاری ضابطان قضایی، اجازه ندهند دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان، به امنیت و ثبات کشور خدشه‌ای وارد کنند.