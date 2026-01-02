صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زیباکلام: نمی‌توانم درکنار ترامپ و نتانیاهو بایستم

به گزارش تابناک، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نظر من در مورد نظام را همه می‌دانند. از سیاست خارجی اش گرفته تا تسلیحاتی و هسته ایش به زیان منافع ملی است.

اقتصاد دولتی فاسدش مملکت را به این روز انداخته و حاکمیت قانون در آن یک رویاشده.

اعتراض به این شرایط را مدنی ترین حق مردم میدانم معذالک نمی‌توانم درکنار ترامپ و نتانیاهو بایستم.

ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
3
11
پاسخ
نمیخواد کنار ترامپ باشی، کنار ملت خودت باش.
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
3
9
پاسخ
شما در کنار مردم هم نیستی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
2
9
پاسخ
ولی میتونی کنار مردم وایسی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
1
7
پاسخ
تکليف ملت چيست
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
1
7
پاسخ
نه ترا بخدا کنار آنها بایست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
7
4
پاسخ
درود به شرفت.
بله دولت فاسد هست ولی ما پشت به وطن نمی کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
2
3
پاسخ
تو رو خدا بایست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
9
6
پاسخ
بازم درود به شرف تو که راضی به تکه تکه شدن این مرز و بوم نیستی
