زیباکلام: نمیتوانم درکنار ترامپ و نتانیاهو بایستم
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نظر من در مورد نظام را همه میدانند. از سیاست خارجی اش گرفته تا تسلیحاتی و هستهای اش به زیان منافع ملی است.
اقتصاد دولتی فاسدش مملکت را به این روز انداخته و حاکمیت قانون در آن یک رویاشده.
اعتراض به این شرایط را مدنی ترین حق مردم میدانم معذالک نمیتوانم درکنار ترامپ و نتانیاهو بایستم.
