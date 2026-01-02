به گزارش تابناک، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نظر من در مورد نظام را همه می‌دانند. از سیاست خارجی اش گرفته تا تسلیحاتی و هسته ایش به زیان منافع ملی است.

اقتصاد دولتی فاسدش مملکت را به این روز انداخته و حاکمیت قانون در آن یک رویاشده.

اعتراض به این شرایط را مدنی ترین حق مردم میدانم معذالک نمی‌توانم درکنار ترامپ و نتانیاهو بایستم.