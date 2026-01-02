صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آغاز عملیات عربستان علیه امارات در حضرموت

استاندار حضرموت از آغاز عملیات نظامی برای تحویل گرفتن مسالمت‌آمیز پایگاه‌های نظامی از نیروهای مورد حمایت امارات خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۹۸
| |
7082 بازدید
آغاز عملیات عربستان علیه امارات در حضرموت
 
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سالم الخنبشی» استاندار حضرموت که از سوی شورای ریاستی یمن به عنوان فرمانده نیروهای «سپر وطن» در این استان مکلف شده است، از آغاز عملیات نظامی برای تحویل گرفتن مسالمت آمیز پایگاه‌های نظامی خبر داد.
 
 وی گفت که این عملیات صرفا برای تحویل گرفتن پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی است و غیرنظامیان یا گروه‌های سیاسی را هدف قرار نمی‌دهد.
 
استاندار حضرموت تاکید کرد این عملیات اعلان جنگ یا تشدید تنش نیست بلکه یک اقدام پیشگیرانه برای حفاظت از امنیت و منع آشوب است.
 
از سوی دیگر منابع یمنی از فرار «مختار النوبی» فرمانده تیپ پنجم پادگان تیپ ۳۷ خبر دادند.
 
پیش از این سفیر عربستان در یمن اعلام کرد «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن با خارج کردن نیروهایش از استان حضرموت و المهره مخالفت کرده است.
 
اخیرا در پی کنترل نیروهای شورای انتقالی مورد حمایت امارات بر استان‌های حضرموت و المهره، اختلافاتی میان امارات و عربستان رخ داد.
 
به دنبال این اختلافات عربستان از امارات خواست نیروهایش را از یمن خارج کند.
 
امارات بعدا اعلام کرد بقیه نیروهایش را از یمن خارج خواهد کرد اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
گزارش خطا
