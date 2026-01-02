قیمت جدید طلای جهانی امروز ۱۲ دیماه ۱۴۰۴
قیمت طلا اولین معاملات را در سال جدید میلادی با پرواز قیمتها آغاز کرد.
به گزارش تابناک، قیمت اونس طلا در بازار جهانی با شتابی عجیب، به سمت کانال ۴ هزار و ۴۰۰ دلار بالا رفت.
آخرین روند بازار طلا حاکی از آن است که طلا با افزایش ۱.۴ درصدی و به عبارتی ۶۱ دلاری، به قیمت ۴ هزار و ۳۷۲ دلار رسید.
افزایش قیمت اونس طلا در حالی است که در طول یک سال ۲۰۲۵ طلا با جهش ۶۴ دلاری قیمت روبهرو بوده است.
برخی از تحلیلگران معتقدند عوامل حمایتکننده از طلا همچنان پابرجا هستند و احتمال دارد قیمت طلا تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ سطح ۵۰۰۰ دلار را آزمایش کند.
