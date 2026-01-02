صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آذری جهرمی: مردم را دریابید،پاسخ ترامپ را می‌دهند

آذری جهرمی در واکنش به اظهارات تهدید آمیز ترامپ علیه ایران نوشت: مردم را اگر دریابید، آنها مثل دوره جنگ ۱۲ روزه خودشان پاسخ امثال ترامپ را خواهند داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۹۰
| |
21864 بازدید
|
۶

آذری جهرمی: مردم را دریابید آن ها پاسخ ترامپ را می‌دهند

به گزارش تابناک، محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: ترامپ سیاستمدار هوشمندی است، حمله او به ایران نه با هواپیما و بمب افکن، بلکه با جنگ روانی و فشار به تبادلات ارزی کشور و تنگ کردن سفره مردم و در نهایت کشاندن مردم عاصی شده از شرایط دشوار زندگی به کف خیابان و تحمیل هزینه ناآرامی به خود مردم ایران است.

پاسخ او را نباید داد، باید محکم چسبید به حل مشکل مردم‌. باید زد زیر میز ناکارآمدی‌ها. پایان داد به بی عدالتی‌ها و رانت‌های آقازاده‌ها و دامادها و نورچشمی‌ها و نخبه‌کشی‌ها.

هر پاسخی در فضای رسانه به او، بازی، در زمین اوست. بازار از این بگو مگوها سیگنال می‌گیرد، مردم عاصی‌تر و معترض‌تر می‌شوند و ترامپ خوشحال‌تر.

مردم را اگر دریابید، آنها مثل دوره جنگ ۱۲ روزه خودشان پاسخ امثال ترامپ را خواهند داد.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
3
10
پاسخ
وافعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
33
12
پاسخ
شهید رییسی بیچاره هم چسبیده بود با جان ودل برای حل مشکلات مردم اون موقع از این حرفا نمی زدی الان می بینی سنگ اینو بیخود به سینه می زدی
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
22
پاسخ
آفرین.هزار بار گفتم مردم دریابید تا دهان اجنبی رو خرد کنیم.مردم به حساب بیارین از فقر وفلاکت در بیارید تا چشم بدخواهان کور کنیم
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
9
17
پاسخ
تحلیل دقیق و هوشمندانه بود .
ناشناس
|
Singapore
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
3
18
پاسخ
چگونه مردم را دریابند؟ مگه کف دست مو داره که بشه کند؟
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
33
پاسخ
مردم تا کی باید مقاومت کنن نسبت به این همه سختی و گرانی؟
برای مردم ارزش قائل باشین
