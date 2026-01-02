آذری جهرمی: مردم را دریابید،پاسخ ترامپ را میدهند
آذری جهرمی در واکنش به اظهارات تهدید آمیز ترامپ علیه ایران نوشت: مردم را اگر دریابید، آنها مثل دوره جنگ ۱۲ روزه خودشان پاسخ امثال ترامپ را خواهند داد.
به گزارش تابناک، محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: ترامپ سیاستمدار هوشمندی است، حمله او به ایران نه با هواپیما و بمب افکن، بلکه با جنگ روانی و فشار به تبادلات ارزی کشور و تنگ کردن سفره مردم و در نهایت کشاندن مردم عاصی شده از شرایط دشوار زندگی به کف خیابان و تحمیل هزینه ناآرامی به خود مردم ایران است.
پاسخ او را نباید داد، باید محکم چسبید به حل مشکل مردم. باید زد زیر میز ناکارآمدیها. پایان داد به بی عدالتیها و رانتهای آقازادهها و دامادها و نورچشمیها و نخبهکشیها.
هر پاسخی در فضای رسانه به او، بازی، در زمین اوست. بازار از این بگو مگوها سیگنال میگیرد، مردم عاصیتر و معترضتر میشوند و ترامپ خوشحالتر.
