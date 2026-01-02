پیام معنادار اندونگ با تمام نمادهای آبی +عکس

دیدیه اندونگ، هافبک استقلال تصویر معناداری را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، دیدیه اندونگ، بازیکن تیم ملی گابن و استقلال که با شروع جام ملت‌های آفریقا به خاطر مشکلاتی که با آبی‌پوشان داشت قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کرده بود سرانجام با باشگاه استقلال به تفاهم رسید تا در نیم‌فصل دوم هم زیر نظر ریکاردو ساپینتو باشد.

اندونگ یکی از هافبک‌های کلیدی ساپینتو در نیم فصل اول بود و حالا در بازگشت به جمع آبی‌پوشان قطعا قدرت خط میانی استقلال بیشتر خواهد شد.

اکنون با تمدید قرارداد اندونگ با استقلال این بازیکن با انتشار تصویری از خودش با پیراهن و پرچم استقلال و دو قلب آبی‌رنگ در فضای مجازی به بازگشت دوباره خود به این تیم واکنش رسمی نشان داده است.