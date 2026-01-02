صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پیام معنادار اندونگ با تمام نمادهای آبی +عکس

دیدیه اندونگ، هافبک استقلال تصویر معناداری را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۸۶
| |
3572 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، دیدیه اندونگ، بازیکن تیم ملی گابن و استقلال که با شروع جام ملت‌های آفریقا به خاطر مشکلاتی که با آبی‌پوشان داشت قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کرده بود سرانجام با باشگاه استقلال به تفاهم رسید تا در نیم‌فصل دوم هم زیر نظر ریکاردو ساپینتو باشد.

اندونگ یکی از هافبک‌های کلیدی ساپینتو در نیم فصل اول بود و حالا در بازگشت به جمع آبی‌پوشان قطعا قدرت خط میانی استقلال بیشتر خواهد شد.

اکنون با تمدید قرارداد اندونگ با استقلال این بازیکن با انتشار تصویری از خودش با پیراهن و پرچم استقلال و دو قلب آبی‌رنگ در فضای مجازی به بازگشت دوباره خود به این تیم واکنش رسمی نشان داده است.

ستاره خارجی با پیراهن و پرچم استقلال/ پیام معنادار با تمام نمادهای آبی +عکس

استقلال دیدیه اندونگ اندونگ
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
