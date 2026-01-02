به گزارش تابناک، حمیدرضا جلائی‌پور جامعه شناس نوشت: عجب مضحکه‌ای است که حامی و تمهیدگرِ بزرگ‌ترین نسل‌کشی قرن و رفیقِ آزارگران جنسی و کسی که در کشور خودش نماد گرایش‌های اقتدارگرا و حامی سرکوب‌گران جهان و مداخلاتی شناخته می‌شود که جز مرگ و آوارگی و فقر نیافریده، به کشور دیگری دربارهٔ حفظ جان و حقوق انسان‌ها تهدید و موعظه کند.