در پاسخ به اظهارات مداخلهجویانه رئیسجمهوری آمریکا
محسن رضایی: اینبار فرق میکند!
فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: هر اقدام خصمانهای، رژیم صهیونی، پایگاههای آمریکا و ثبات منطقه را ویران خواهد کرد. اینبار فرق میکند!
به گزارش تابناک، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا و اسرائیل میخواهند ملت ایران را مانند عراق، افغانستان و لیبی در ناامنی غرق کنند. موضع رئیس جمهور دیوانه آمریکا در همین راستا است.
هر اقدام خصمانهای، رژیم صهیونی، پایگاههای آمریکا و ثبات منطقه را ویران خواهد کرد. اینبار فرق میکند!
