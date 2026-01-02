فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: هر اقدام خصمانه‌ای، رژیم صهیونی، پایگاه‌های آمریکا و ثبات منطقه را ویران خواهد کرد. اینبار فرق می‌کند!

به گزارش تابناک، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا و اسرائیل می‌خواهند ملت ایران را مانند عراق، افغانستان و لیبی در ناامنی غرق کنند. موضع رئیس جمهور دیوانه آمریکا در همین راستا است.

