جدایی دو بازیکن و یک مربی از پرسپولیس

به گزارش تابناک، طبق اعلام باشگاه پرسپولیس، با نظر نهایی اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس، دو بازیکن و یکی از مربیان ایرانی از تیم پرسپولیس جدا شدند.

بر این اساس،باشگاه در بیانیه خود از زحمات فرشاد احمدزاده و سرژ اوریه در نیم‌فصل نخست قدردانی و برایشان در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرده است.

همچنین با توجه به جدایی امیرحسین پیروانی از کادر فنی تیم بزرگسالان، وی در روزهای آینده نشستی با مدیران باشگاه خواهد داشت.