واکنش رییس مجمع تشخیص به تهدید ترامپ
در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران با ادعای حمایت از ملت ایران ، آیت الله آملی لاریجانی با انتشار پیامی در فضای مجازی به این سخنان واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک ، آیت الله آملی لاریجانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ژست نگرانی برای مردم ایران به آمریکا نمیآید، وقتی در خرداد ۱۴۰۴ بیش از هزار جوان، دانشجو و انسان بیگناه در حملهای که رژیم کودککش صهیونیستی با حمایت او انجام داد، به شهادت رسیدند.
تهدید علیه ایران، حماقت است. خطا کنند، پاسخ کوبندهتر میگیرند.
