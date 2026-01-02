واکنش رییس مجمع تشخیص به تهدید ترامپ

در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران با ادعای حمایت از ملت ایران ، آیت الله آملی لاریجانی با انتشار پیامی در فضای مجازی به این سخنان واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک ، آیت الله آملی لاریجانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ژست نگرانی برای مردم ایران به آمریکا نمی‌آید، وقتی در خرداد ۱۴۰۴ بیش از هزار جوان، دانشجو و انسان بی‌گناه در حمله‌ای که رژیم کودک‌کش صهیونیستی با حمایت او انجام داد، به شهادت رسیدند.

‏تهدید علیه ایران، حماقت است. خطا کنند، پاسخ کوبنده‌تر می‌گیرند.