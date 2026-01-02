درگیری مسلحانه بین دوطائفه در راسک کشته داد

فرمانده انتظامی شهرستان راسک گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در روستای پارود شهرستان راسک سریعا ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته توسط ماموران مشخص شد؛ بعلت اختلاف ملکی بین دوطائفه درگیری مسلحانه حادث و ۲نفر مصدوم و به مرکز درمانی منتقل و متأسفانه ۲نفر دیگر فوت می‌نمایند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرمانده انتظامی شهرستان راسک گفت: پلیس شهرستان راسک با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی این شهر برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان راسک با بیان تحت کنترل بودن اوضاع و برقراری آرامش در منطقه، شهروندان را به پیگیری اختلافات از طریق مراجع قانونی توصیه و تصریح کرد: اقدامات و پیگیری های لازم جهت شناسایی عاملان دیگر این حادثه از همان ساعات اولیه آغاز و نامبردگان تحت تعقیب پلیس می باشند.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: حفظ نظم و امنیت عمومی خط قرمز پلیس بوده و با برهم زنندگان آرامش و نظم جامعه به شدت برخورد خواهد شد.