هدیه جالب استقلال به پرسپولیس

بعد از برد استقلال مقابل سپاهان، یک عنوان مهم به پرسپولیس رسید.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، شب گذشته استقلال با باز کردن دروازه سپاهان، یک رکورد هجومی مهم را به نام خود ثبت کرد و حالا با ۲۰ گل زده در ۱۵ مسابقه، صدرنشین جدول بهترین خط حمله لیگ است؛ آماری که نشان می‌دهد آبی‌ها در فاز تهاجمی، بهترین تیم نیم‌فصل اول بوده‌اند. اما این برد پرگل، فقط یک دستاورد برای استقلال نداشت.

در دل همین اتفاق، یک پیامد جالب هم برای رقیب سنتی رقم خورد. سپاهان که تا پیش از این دیدار با تنها ۶ گل خورده، صاحب عنوان مستحکم‌ترین خط دفاع لیگ بود، با دو گلی که از استقلال دریافت کرد، این جایگاه را از دست داد. نتیجه این تغییر، نشستن پرسپولیس بر قله جدول دفاعی لیگ بود؛ تیمی که با ۷ گل خورده در نیم‌فصل اول، حالا بهترین خط دفاع لیگ بیست‌وپنجم را در اختیار دارد.

به این ترتیب استقلال با گل‌هایش همزمان دو نقش ایفا کرد؛ از یک سو عنوان بهترین خط حمله را به نام خود سند زد و از سوی دیگر، ناخواسته بهترین خط دفاع نیم‌فصل را به پرسپولیس تقدیم کرد؛ پاس گلی عجیب در رقابت همیشگی سرخابی‌ها.