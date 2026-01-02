شوک به فوتبال؛ مدافع جوان در آتش سوخت
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، تاهیریس دوس سانتوس، مدافع ۱۹ ساله و آیندهدار باشگاه متز، پس از وقوع آتشسوزی گسترده در تفرجگاه اسکی کرانسمونتانا سوئیس در شب سال نو، با سوختگیهای شدید راهی بیمارستان شد.
بر اساس گزارشها، این بازیکن جوان که برای جشن سال نو در محل حادثه حضور داشت، پس از صرف شام به بار «لو کنستلاسیون» رفته بود؛ مکانی که آتشسوزی مرگبار در آن رخ داد و دستکم ۴۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
باشگاه متز با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد: «با اندوه فراوان مطلع شدیم که تاهیریس دوس سانتوس، بازیکن جوان و اهل مون-سن-مارتن، در حادثه آتشسوزی شب سال نو در کرانسمونتانا مجروح شده است. او به دلیل شدت سوختگیها با بالگرد به آلمان منتقل شده و هماکنون تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.»
کریستوف هوتو، مدیر برنامههای این بازیکن، درباره وضعیت او گفت: «نتوانستم مستقیماً با تاهیریس صحبت کنم، چون قادر به حرف زدن نبود. در طول روز با والدینش در تماس بودم و از طریق آنها در جریان آخرین وضعیت قرار گرفتم.»
او همچنین احتمال انجام عمل جراحی را منتفی ندانست و افزود: «این احتمال وجود دارد که امشب تحت عمل جراحی و حتی پیوند پوست قرار بگیرد. هنوز برای ارزیابی دقیق آینده او زود است.»
به گفته مدیر برنامههای دوس سانتوس، این بازیکن به همراه نامزد و دوستانش در محل حادثه حضور داشته است. هوتو در پایان گفت: «اولین سوالی که تاهیریس پس از بههوش آمدن از پزشکان پرسید این بود که دوستانم کجا هستند؟ نامزد او نیز به شدت مجروح شده و در بیمارستان بستری است.»