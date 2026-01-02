صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شوک به فوتبال؛ مدافع جوان در آتش سوخت

مدافع جوان متز پس از آتش‌سوزی مرگبار شب سال نو در سوئیس با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۶۲
| |
1894 بازدید

شوک به فوتبال؛ مدافع جوان در آتش سوخت

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، تاهیریس دوس سانتوس، مدافع ۱۹ ساله و آینده‌دار باشگاه متز، پس از وقوع آتش‌سوزی گسترده در تفرجگاه اسکی کرانس‌مونتانا سوئیس در شب سال نو، با سوختگی‌های شدید راهی بیمارستان شد.

بر اساس گزارش‌ها، این بازیکن جوان که برای جشن سال نو در محل حادثه حضور داشت، پس از صرف شام به بار «لو کنستلاسیون» رفته بود؛ مکانی که آتش‌سوزی مرگبار در آن رخ داد و دست‌کم ۴۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

باشگاه متز با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با اندوه فراوان مطلع شدیم که تاهیریس دوس سانتوس، بازیکن جوان و اهل مون-سن-مارتن، در حادثه آتش‌سوزی شب سال نو در کرانس‌مونتانا مجروح شده است. او به دلیل شدت سوختگی‌ها با بالگرد به آلمان منتقل شده و هم‌اکنون تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.»

کریستوف هوتو، مدیر برنامه‌های این بازیکن، درباره وضعیت او گفت: «نتوانستم مستقیماً با تاهیریس صحبت کنم، چون قادر به حرف زدن نبود. در طول روز با والدینش در تماس بودم و از طریق آن‌ها در جریان آخرین وضعیت قرار گرفتم.»

او همچنین احتمال انجام عمل جراحی را منتفی ندانست و افزود: «این احتمال وجود دارد که امشب تحت عمل جراحی و حتی پیوند پوست قرار بگیرد. هنوز برای ارزیابی دقیق آینده او زود است.»

به گفته مدیر برنامه‌های دوس سانتوس، این بازیکن به همراه نامزد و دوستانش در محل حادثه حضور داشته است. هوتو در پایان گفت: «اولین سوالی که تاهیریس پس از به‌هوش آمدن از پزشکان پرسید این بود که دوستانم کجا هستند؟ نامزد او نیز به شدت مجروح شده و در بیمارستان بستری است.»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ورزش و فوتبال فرانسه فوتبال حادثه سوختگی آتش سوزی‌ سوییس
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f3W
tabnak.ir/005f3W