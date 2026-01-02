واژگونی اتوبوس در محور هراز

یک دستگاه اتوبوس در محور هراز مسیر رینه منحرف و به دره سقوط کرد.‌

اورژانس مازندران اعلام کرد: حادثه انحراف ‌یک دستگاه اتوبوس ساعت 12:56 با مرکز پیام اورژانس آمل اعلام و 4 دستگاه آمبولانس اورژانس و 2 دستگاه آمبولانس هلال به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ از تعداد مصدوم اطلاعی در دست نیست و خبر تکمیلی اعلام خواهد شد، اما ‌بر اساس گزارش اولیه حادثه مربوط به یک دستگاه میدل باس بود که از مسیر جاده منحرف شد و واژگونی خودرو اتفاق نیفتاد و این حادثه هیچ فوتی بر جای نگذاشت.

‌سه مصدوم سطحی در انحراف اتوبوس

سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه این میدل‌باس در مسیر رینه محور هراز، از مسیر اصلی منحرف شد اظهار داشت: در جریان آن سه نفر دچار مصدومیت سطحی کوفتگی شدند.این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشته است. مصدومان پس از حضور عوامل امدادی، خدمات اولیه درمانی را دریافت کردند و وضعیت آنان نگران‌کننده نیست.

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: مرجع نهایی اعلام جزئیات حوادث جاده‌ای، پلیس راه است و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی دقیق صحنه حادثه ارائه می‌شود.

