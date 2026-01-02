آزادی ۵۲ زندانی بهمناسبت ولادت حضرت علی(ع)
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حمیدرضا کریمی روز جمعه با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ رجب، سالروز میلاد حضرت علی(ع)، اظهار داشت: به همین مناسبت و در چارچوب ضوابط و ارفاقات قانونی، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان واجد شرایط در سطح زندانهای استان فراهم شد.
وی افزود: در مجموع ۵۲ نفر از زندانیان استان کرمانشاه که مشمول استفاده از ارفاقات قانونی بودند، پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین از اعطای مرخصی به تعدادی دیگر از زندانیان خبر داد و تصریح کرد: به مناسبت این ایام خجسته، برای شماری از زندانیان واجد شرایط، مرخصی پنجروزه اعطاء شده است.
کریمی در پایان ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر به خانوادههای زندانیان، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با بهرهگیری از ظرفیتها و ارفاقات پیشبینیشده در قانون، در راستای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از نهاد خانواده، تلاش خود را برای آزادی هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط ادامه خواهد داد.