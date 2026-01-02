دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از آزادی ۵۲ نفر از زندانیان استان به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حمیدرضا کریمی روز جمعه با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ رجب، سالروز میلاد حضرت علی(ع)، اظهار داشت: به همین مناسبت و در چارچوب ضوابط و ارفاقات قانونی، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان واجد شرایط در سطح زندان‌های استان فراهم شد.

وی افزود: در مجموع ۵۲ نفر از زندانیان استان کرمانشاه که مشمول استفاده از ارفاقات قانونی بودند، پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین از اعطای مرخصی به تعدادی دیگر از زندانیان خبر داد و تصریح کرد: به مناسبت این ایام خجسته، برای شماری از زندانیان واجد شرایط، مرخصی پنج‌روزه اعطاء شده است.

کریمی در پایان ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر به خانواده‌های زندانیان، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ارفاقات پیش‌بینی‌شده در قانون، در راستای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از نهاد خانواده، تلاش خود را برای آزادی هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط ادامه خواهد داد.

