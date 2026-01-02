صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آخرین اخبار از قتل شهروند کواری در اغتشاشات

شهروند کواری با انتشار ویدیو گفت، از سلامت کامل برخوردار و اخبار رسانه‌های معاند درباره تیرخوردنش نادرست است.
آخرین اخبار از قتل شهروند کواری در اغتشاشات

رضا نیکنام شهروند اهل شهرستان کوار، در ویدیویی با رد شایعات منتشرشده در برخی رسانه‌های بیگانه، خبر تیر خوردنش را تکذیب کرد و از سلامت کامل خود خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی جوسازی و عملیات روانی رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم ایران، این بار رضا نیکنام به عنوان کشته درگیری در شهرستان کوار اعلام شد.

در حالی که رضا نیکنام با انتشار ویدیویی این خبر را تکذیب کرد.

وی در این فیلم، ضمن ابراز تعجب از انتشار اخبار نادرست، تاکید می‌کند که حال عمومی‌اش مطلوب است و مطالب منتشرشده در فضای رسانه‌ای صحت ندارد.

