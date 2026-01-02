صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ضد انقلاب در کوار شکست خورد!

مردم کوار با حضور گسترده در راهپیمایی جمعه، آشوبگری و بی‌قانونی را قاطعانه محکوم کردند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۵۰
| |
2324 بازدید
ضد انقلاب در کوار شکست خورد!

در روزهایی که مردم کوار از توابع فارس با دغدغه‌های واقعی معیشتی به میدان آمده بودند تا صدای مطالبات به‌حق خود را به گوش مسئولان برسانند، جریانی دیگر در سایه این اعتراضات شکل گرفت؛ ‌جریانی که نه از جنس مطالبه‌گری، بلکه از جنس آشوب، تخریب و سوءاستفاده بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ گروهی از اغتشاشگران با حمایت عناصر ضدانقلاب، آرامش کوار را نشانه گرفتند و با به‌هم‌زدن نظم عمومی، به تخریب مبلمان شهری و وارد آوردن خسارت به برخی ادارات و حتی نهادهای نظامی روی آوردند‌.

مردم کوار هیچ‌گونه همراهی با این جریان نداشتند و بارها مرز خود را از رفتارهای ساختارشکنانه جدا کردند. با این حال، اغتشاشگران دست از اقدامات خود برنداشتند و تلاش کردند با سناریوهایی مانند کشته‌سازی و ایجاد فضای روانی ملتهب، بر طبل اختلاف و ناامنی بکوبند.

اما امروز ورق برگشت و صبر مردم به پایان رسید؛ شهروندان با برگزاری راهپیمایی گسترده، ضمن محکوم‌کردن اقدامات تخریبی و اعلام برائت صریح از اغتشاشگران، خواستار برخورد قاطع و جدی نهادهای نظامی و امنیتی با عوامل ناامنی شدند.

مردم شهرستان کوار روز جمعه با حضور گسترده در راهپیمایی مردمی، رفتارهای هنجارشکنانه و تخریب اموال عمومی را به‌طور قاطع محکوم کردند. این اجتماع که با مشارکت اقشار مختلف جامعه برگزار شد، جلوه‌ای از وحدت و انسجام مردم در پاسداری از آرامش و امنیت شهر بود.

راهپیمایان که مسیر میدان بسیج تا میدان شهدا را طی کردند، با در دست داشتن پلاکاردها تأکید داشتند که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز باید از اقدامات آشوبگرانه و تخریب اموال عمومی جدا باشد و هیچ‌گونه بی‌قانونی را نمی‌پذیرند.

آنان همچنین با سردادن شعارهایی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و آشوبگران، مخالفت خود را با دخالت‌های بیگانگان و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی اعلام کردند.

در ادامه این روز، اجتماع باشکوه موکب‌ها و مردم کوار به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. عزاداران با ذکر فضایل و رشادت‌های این فرمانده بزرگ، بر ادامه راه او و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

