عبدالله گنجی: ترامپ تهدید نیست، فرصت است!

عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار در مورد واکنش ترامپ به اعتراضات در ایران نوشت: اما ورود او به ماجرا فرصت است نه تهدید. اگر او جامعه ایران را از دوربین صهیونیست ها نمی دید، این خامی را نمی کرد. تنفر از او (در سالروز ترور حاج قاسم) خود عامل انسجام درونی است.

به گزارش تابناک؛ عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار نوشت: ورود ترامپ به پروژه اغتشاشات به مثابه دم خروسی است که بیرون زد است. خود کشته است(تحریم)و خود گریه کارفرمایی می کند. اگر بهانه او جدی باشد موساد می تواند عامل کشتار باشد.

اما ورود او به ماجرا فرصت است نه تهدید. اگر او جامعه ایران را از دوربین صهیونیست ها نمی دید، این خامی را نمی کرد. تنفر از او (در سالروز ترور حاج قاسم) خود عامل انسجام درونی است.

امید است تیتر یک و مشترک رسانه های مکتوب، خبرگزاری‌ها و مجازی ها روز یکشنبه این باشد: ترامپ غلط کرد.