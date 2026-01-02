پدافند اسرائیل در شمال اراضی اشغالی فعال شد

رسانه‌های عبری اعلام کردند ارتش رژیم صهیونیستی یک موشک را در جهت رهگیری یک هدف مشکوک در منطقه الجلیل علیا در شمال اراضی اشغالی شلیک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارتش رژیم صهیونیستی یک موشک را برای رهگیری یک هدف مشکوک در منطقه برعام در الجلیل علیا شلیک کرد و در حال بررسی این مسئله است که آیا این هشدار دروغ بوده است یا خیر.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این اقدام برای رهگیری شلیک موشک از لبنان نبوده است.

به گفته رسانه‌های عبری ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال این است که آیا این هدف یک پهپاد بوده است یا خیر.

همچنین سامانه جی پی اس در منطقه شمالی قطع شده است.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیچگونه تغییری در دستورات فرماندهی جبهه داخلی در شمال ایجاد نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در منطقه برعام ناشی از یک تشخیص اشتباه بوده است.

