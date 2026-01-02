صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پدافند اسرائیل در شمال اراضی اشغالی فعال شد

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیچگونه تغییری در دستورات فرماندهی جبهه داخلی در شمال ایجاد نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۳۸
| |
8218 بازدید
پدافند اسرائیل در شمال اراضی اشغالی فعال شد

رسانه‌های عبری اعلام کردند ارتش رژیم صهیونیستی یک موشک را در جهت رهگیری یک هدف مشکوک در منطقه الجلیل علیا در شمال اراضی اشغالی شلیک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارتش رژیم صهیونیستی یک موشک را برای رهگیری یک هدف مشکوک در منطقه برعام در الجلیل علیا شلیک کرد و در حال بررسی این مسئله است که آیا این هشدار دروغ بوده است یا خیر.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این اقدام برای رهگیری شلیک موشک از لبنان نبوده است. 

به گفته رسانه‌های عبری ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال این است که آیا این هدف یک پهپاد بوده است یا خیر.

همچنین سامانه جی پی اس در منطقه شمالی قطع شده است.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیچگونه تغییری در دستورات فرماندهی جبهه داخلی در شمال ایجاد نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در منطقه برعام ناشی از یک تشخیص اشتباه بوده است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل اراضی اشغالی پدافند موشک رهگیری پهپاد
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درباره سلاح جدید و ترسناک آمریکا
روایت سردار ایرانی از همه سلاح هایی که ایران بر سر اسرائیل کوبید / فرق موشک کروز با بالستیک چیست؟
عکس: تعقیب دقیق پرتابه‌ها توسط پدافند تهران
شلیک موشک پدافندی و پرسه‌زن سپاه در رزمایش نطنز+ عکس
دفع حملات ریزپرنده‌ها توسط پدافند هوایی تهران
گنبد آهنین، پرنده را با پهپاد اشتباه گرفت!
تیرهای در کمان ایران آماده پاسخ به خطای صهیونیست
ورود پهپاد لبنانی به اراضی اشغالی بدون هشدار خطر
سرنگونی ۲۸ هواگرد و پهپاد هرمس دشمن
شلیک ۱۵۰ موشک و پهپاد از جنوب لبنان به شمال اسرائیل
پدافند اصفهان برای مقابله با ریزپرنده‌ها فعال شد
شلیک انبوهی از موشک و پهپاد از یمن و عراق به اسرائیل
رهگیری پهپاد انگلیس توسط جنگنده های روسیه
ایران با کدام موشک و پهپاد به رژیم اسرائیل پاسخ داد؟
انفجار خودرو بمب‌گذاری شده در اراضی اشغالی
رهگیری ناو هواپیمابر آمریکایی را با پهپاد‌های بومی سپاه
جزییات دومین عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه در اقلیم شمال عراق +تصاویر
جزء ۵ کشور اول در حوزه موشکی و پهپادی هستیم
ادعای رهگیری موشک بالستیک بر فراز عربستان
رهگیری پهپادی جدید در حومه حماة توسط پدافند هوایی سوریه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f38
tabnak.ir/005f38