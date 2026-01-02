صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پیام پزشکیان به رئیس جمهور کوبا

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری : رئیس جمهور در پیامی سالروز انقلاب کوبا را به رئیس جمهور و مردم قهرمان این کشور تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۳۳
| |
860 بازدید
پیام پزشکیان به رئیس جمهور کوبا

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی به آقای میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب این کشور که نماد مبارزه مردم قهرمان کوبا در راه استقلال عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است، تصریح کرد: امیدوارم بیش از پیش شاهد تعمیق مناسبات دو ملت بزرگ و انقلابی ایران و کوبا باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای میگل دیاز کانل

رئیس جمهور محترم کوبا

سالروز انقلاب کوبا را به جناب‌عالی و ملت‌تان تبریک می‌گویم. رویدادی تاریخی که نماد مبارزه مردم قهرمان کوبا در راه استقلال، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است.

ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همه‌جانبه روابط، امیدوارم بیش از پیش شاهد تعمیق مناسبات دو ملت بزرگ و انقلابی ایران و کوبا باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن‌جناب و بهروزی مردم قهرمان کوبا را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران
 

