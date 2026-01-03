سورپرایز ابراهیم تاتلیسس در یک ویژه برنامه

دیدار دوباره ابراهیم تاتلیسس و عشق سابقش، آسنا، در یک ویژه‌برنامه در ترکیه حسابی مورد توجه قرار گرفته است. بازگشت آسنا پس از ۲۵ سال، تنها یک سورپرایز تلویزیونی نبود؛ بلکه باز شدن زخم‌هایی قدیمی بود که سال‌ها کسی جرأت صحبت درباره آن‌ها را نداشت.

به گزارش تابناک؛ قهر طولانی‌مدت آسنا با ابراهیم تاتلیسس همیشه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما تلخ‌ترین بخش این داستان به حادثه تیراندازی به پای آسنا بازمی‌گردد؛ حادثه‌ای که حتی در همان زمان نیز بسیاری آن را «اتفاقی» ندانستند و شایعاتی مبنی بر دست داشتن ابراهیم تاتلیسس در آن مطرح شد.

پس از رقص و بازگشت شوکه‌کننده آسنا به صحنه، سِدا آکگول با صراحت همیشگی‌اش دوباره این پرونده قدیمی را به جریان انداخت. او تأکید کرد قهر ۲۵ ساله، یک اختلاف ساده نبوده، بلکه نتیجه ترس، فشار، سکوت اجباری و زخمی است که نه‌تنها بر پا، بلکه بر روح آسنا باقی مانده است.

این دیدار، صرفاً یک لحظه احساسی نبود؛ تلویزیون شاهد بازگشت زنی بود که سال‌ها با پای تیرخورده و خاطرات دفن‌شده زندگی کرده و حالا، پس از یک ربع قرن، دوباره روبه‌روی گذشته خود ایستاده است.