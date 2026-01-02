نخستین فرمان ممدانی درباره مصونیت اسرائیل!

شهردار جدید نیویورک در نخستین فرمان اجرایی خود، برخی دستورات اجرایی صادرشده از سوی شهردار پیشین را لغو کرد؛ از جمله دستور اجرایی مرتبط با ممنوعیت تحریم یا خروج سرمایه نهادهای شهری از رژیم صهیونیستی و نهادهای مرتبط با آن.

«زهران ممدانی» شهردار جدید نیویورک نخستین فرمان اجرایی خود را به لغو کامل تمامی دستورات اجرایی صادرشده از سوی «اریک آدامز» شهردار پیشین نیویورک پس از کیفرخواست سال ۲۰۲۴ اختصاص داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، لغو دستورات اجرایی پیشین شامل «دستور اجرایی شماره ۶۰» نیز می‌شود؛ دستوری که نهادهای شهری و مسئولان صندوق‌های بازنشستگی شهر نیویورک را از تحریم یا خروج سرمایه از رژیم صهیونیستی یا نهادهای مرتبط با آن در قراردادها یا سرمایه‌گذاری‌ها منع می‌کرد.

با این حال، ممدانی دفترِ شهرداری نیویورک برای مبارزه با یهودستیزی که به دستور آدامز تاسیس شده بود را منحل نکرد و گفت این نهاد به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ممدانی در نخستین روز کاری خود به‌عنوان شهردار نیویورک اعلام کرد که قصد دارد این شهر را «از نو بسازد» و آغاز «دورانی تازه» را برای بزرگ‌ترین شهر آمریکا رقم بزند.

او که ۳۴ سال دارد و تا یک سال پیش یک نماینده ایالتی نسبتاً ناشناخته بود، اکنون نخستین شهردار مسلمان نیویورک، نخستین شهردار با ریشه جنوب آسیا و نخستین فرد متولد آفریقاست که این سمت را بر عهده می‌گیرد. او همچنین نخستین شهرداری است که با سوگند بر قرآن کریم وارد دفتر کارش شده است.

ممدانی که در حضور «برنی سندرز» قانون‌گذار ایالت ورمونت سوگند یاد کرد، گفت لحظه‌هایی مانند این «به‌ندرت پیش می‌آیند» و کمتر پیش می‌آید که «خود مردم دست بر اهرم‌های تغییر داشته باشند».

او افزود که هنگام نوشتن سخنرانی‌اش به او توصیه شده بود سطح انتظارات را پایین بیاورد، اما او این کار را نخواهد کرد.

به گفته او، تنها انتظاری که باید تغییر کند «انتظارهای کوچک» است. او وعده داد که از امروز «با گستردگی و جسارت» حکومت خواهد کرد و حتی اگر همیشه موفق نباشند، «هرگز به کمبود شجاعت متهم نخواهند شد».

او سخنانش را با این جمله پایان داد: «کار تازه آغاز شده است.»

