پسلرزههای سخنان جنجالی رئیس جمهور!
صبح امروز برخی کانالهای تلگرامی خبر از استعفای وزیر کشاورزی دادند. یکی از کانالهای تلگرامی نزدیک به اصولگرایان نوشت: «بعد از صحبتهای رئیس جمهور درباره چگونگی انتصاب وزیر کشاورزی، وی دیشب رسماً استعفا داد».
به گزارش تابناک؛ روز گذشته مسعود پزشکیان در سخنانی جنجالی گفت: «ما برای جهاد کشاورزی یکی دیگر را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید!»
پس از این اظهارات، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در صفحه شخصی خود در اکس نوشت: «بدفهمی از توضیح روشنگرانه رئیسجمهور درباره فرآیند انتخاب وزرا به بهانهای برای تخریب سازمانیافته علیه وزیر جهاد کشاورزی مبدل شده است. نوری قزلجه پیرو سیاست دکتر پزشکیان در مقابله با فساد ارز ترجیحی است و تنها نخواهد ماند».
محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور نیز در واکنش به اظهارات پزشکیان گفت: «حمایت رئیسجمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است. مجموعه دولت در قامت یک تیم منسجم و هماهنگ، در حال تلاش بی وقفه با تلاش مستمر و بیوقفه برای حل مشکلات مردم است».
واکنش مجلس
محمد جلالی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور گفت: «اصلاً اینگونه نیست که کمیسیون کشاورزی برای معرفی وزیری اصراری کرده باشد، رئیس جمهور نباید مباحثی را مطرح کند که نتایج مثبتی برای جامعه ندارد. کمیسیون نمیتواند نقشی برای اصرار بر معرفی کسی به رئیس جمهور داشته باشد.»
جلالی افزود: «ما براساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب کردیم. شخصی که ما انتخاب کرده بودیم را کنار گذاشتیم و این فردی که شما میگویید دوست من است را من انتخاب نکردم».
شایعه استعفای وزیر کشاورزی
