فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

تصاویری از فوران آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا منتشر شده که این کوه آتشفشانی را در حالی پوشیده از برف نشان می‌دهد که همزمان از دل دریا فعال شده و صحنه‌ای کم‌نظیر از تلاقی آتش، برف و آب را رقم زده است.

