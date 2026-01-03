صفحه خبر لوگوبالا تابناک
فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

تصاویری از فوران آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا منتشر شده که این کوه آتشفشانی را در حالی پوشیده از برف نشان می‌دهد که همزمان از دل دریا فعال شده و صحنه‌ای کم‌نظیر از تلاقی آتش، برف و آب را رقم زده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۲۲
| |
2393 بازدید

به گزارش تابناک؛  تصاویری از فوران آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا منتشر شده که این کوه آتشفشانی را در حالی پوشیده از برف نشان می‌دهد که همزمان از دل دریا فعال شده و صحنه‌ای کم‌نظیر از تلاقی آتش، برف و آب را رقم زده است. 

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

